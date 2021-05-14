Для LADA Vesta выпустили панель приборов в стиле легендарной «Копейки»

Цифровые приборы предлагаются компанией CMGAISD: чтобы стать владельцем жидкокристаллической «доски» придется отдать 43 000 рублей, притом на изготовление заказа производителю требуется не меньше двух месяцев.

В основе комбинации лежит дисплей разрешением 1920 х 720 пикселей и размером 308 х 130 мм, однако для его нормальной работоспособности нужно вдобавок приобрести приложение RealDash.

На выбор предлагается несколько «обложек» (как говорит производитель, «скинов»). Та самая, ностальгическая, после поворота ключа зажигания показывает на экране самую раннюю эмблему марки ВАЗ, а также крупную надпись «Первая». После этого появляется «нарисованная» комбинация, что ставилась на ВАЗ-2101 «Жигули».

- В этом «скине» часть нашей истории и целая эпоха автопрома. Уверен, что многим из нас он навеет ностальгию по детству, юности, молодости, — описывает новинку представитель CMGAISD.

Считаете, что отдать больше 40 000 «целковых» за такой тюнинг — это перебор? А между тем, бюджетные модели становятся все менее бюджетными… Даже автомобили LADA в «сочных» комплектациях нынче стоят больше миллиона рублей.

Да и в базовых версиях отечественные авто перестали быть доступными: скажем, за LADA Vesta дилеры сейчас просят уже минимум 743 900 «целковых». К концу года, похоже, вазовский флагман будет стоить около 800 000 «деревянных», ведь начиная с января АВТОВАЗ успел переписать ценники аж трижды.