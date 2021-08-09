Как вернуть фарам былую яркость?

Есть способ исправить ситуацию. Чтобы сделать фары ярче, стоит сменить штатные галогенные лампы на особые, которые обладают большей светоотдачей. Такие производит компания Osram, мировой лидер в сегменте оптических технологий и светотехники. В продуктовой линейке фирмы есть лампы Night Breaker® Laser, превосходящие требования, предъявляемые к стандартным «галогенкам». Они завоевали признание автолюбителей и пользуются устойчивым спросом. Но прогресс не стоит на месте. Благодаря внедрению новых технологий, эксклюзивных инженерных решений и применению современных материалов появилось новое поколение ламп Night Breaker® 200, которые ярче стандартных на 200% (по сравнению с требованиями стандарта ECE R112/R37), их свечение максимально приближено к дневному свету. Именно в нем человеческий глаз лучше всего различает предметы, а зрение меньше устает. Кроме того, при такой впечатляющей яркости, удалось сохранить ресурс на уровне ламп предыдущей линейки.