Как вернуть фарам былую яркость?

Со временем эффективность фар ухудшается. С каждой сотней пройденных километров на стекле фар прибавляется число микроцарапин от контакта с песком и мелкими камнями, что препятствует световому потоку и ухудшает видимость дороги. Это негативно влияет на безопасность, приводит к повышенной утомляемости водителя. Со временем блекнут и рассеиватели фар, что еще больше усугубляет ситуацию. Полировка стекол дает непродолжительный эффект, а так как отражатели не меняются, то фары так и остаются «слепыми». Что делать?
Максим Строкер

Есть способ исправить ситуацию. Чтобы сделать фары ярче, стоит сменить штатные галогенные лампы на особые, которые обладают большей светоотдачей. Такие производит компания Osram, мировой лидер в сегменте оптических технологий и светотехники. В продуктовой линейке фирмы есть лампы Night Breaker® Laser, превосходящие требования, предъявляемые к стандартным «галогенкам». Они завоевали признание автолюбителей и пользуются устойчивым спросом. Но прогресс не стоит на месте. Благодаря внедрению новых технологий, эксклюзивных инженерных решений и применению современных материалов появилось новое поколение ламп Night Breaker® 200, которые ярче стандартных на 200% (по сравнению с требованиями стандарта ECE R112/R37), их свечение максимально приближено к дневному свету. Именно в нем человеческий глаз лучше всего различает предметы, а зрение меньше устает. Кроме того, при такой впечатляющей яркости, удалось сохранить ресурс на уровне ламп предыдущей линейки.

В линейку Night Breaker® 200 вошли лампы фар ближнего и дальнего света стандарта H4 с температурой 4050 К и лампы H7 (3700 К), которые помимо головного света используются в противотуманных фарах и дневных ходовых огнях. Новинка производится в Германии, на оснащенном по последнему слову заводе компании Osram. Это гарантирует безупречное качество ламп и точное соответствие заявленным характеристикам. Подробнее о лампах здесь.

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9 августа 2021
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