Какие запчасти для автомобилей вдруг стали жутким дефицитом

По определенным категориям товаров снижение составляет 15—20%. Как подсчитали специалисты маркетплейса Autodoc.ru, в январе 2021-го для конкретного автомобиля было представлено порядка 50 брендов тормозных колодок, а сейчас на складах поставщиков их меньше 40.

Заметное падение и с поставками масляных фильтров: из 100 марок осталось около 70. В сегменте свечей зажигания из 25 брендов выбор для той или иной модели сократился до 20.

Эту ситуацию эксперты объясняют логистическими трудностями, удорожанием материалов, колебанием валютных курсов, дефицитом микрочипов, а также непредсказуемостью спроса со стороны покупателей автокомпонентов.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время сокращение ассортимента запчастей продолжится. Особенно — среди электронных компонентов. Так, в России уже ощущается нехватка систем зажигания, генераторов и ряда датчиков.

И еще одно любопытное наблюдение. Лет 10 назад тормозные диски покупали много реже: изнашиваются они долго, а вот деформируются — часто. Одна лужа, и добро пожаловать. Раньше после этой неприятности ехали к токарю, а сегодня — исключительно в магазин. Что же изменилось в умах и привычках? Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».