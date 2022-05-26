Chery завалит Россию китайскими автозапчастями

Доставлять автозапчасти будут по железной дороге с последующим распределением по складам в столичном и красноярском регионах.

Владимир Шмаков, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»: «Увеличение объемов хранения на складах необходимых деталей для осуществления технического, кузовного и гарантийного ремонтов позволит нашим дилерам обслуживать автомобили марок Chery и Exeed бесперебойно на протяжении минимум шести месяцев в случае возникновения сложностей с логистикой» — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор российского представительства «Чери» Владимир Шмаков.

Между тем, китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что нашу страну буквально завалят «поднебесными» автомобилями.

«Такие производители, как Great Wall и Chery уже продемонстрировали хорошие рыночные показатели», — подчеркнул он.

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