Где умные автовладельцы покупают надежные запчасти и «расходники»

На первый взгляд, даже сейчас купить автодеталь проще простого. Заходишь в Интернет, находишь сайт магазина запчастей и вводишь в его поисковую строку название детали и модель своей машины. На некоторых ресурсах есть возможность искать комплектующие по VIN-номеру автомобиля либо по номеру запчасти в фирменном каталоге автопроизводителя.
По этим данным продавец должен найти у себя «в закромах» искомую деталь. Автовладельцу всего лишь остается ее оплатить и дождаться доставки. Но на практике все зачастую оказывается далеко не так просто и радужно. Например, нужной запчасти может физически не оказаться на складе. Или выяснится, что она еще находится у поставщика. При этом за нее могут потребовать оплату, а потом неопределенно долгое время везти — сначала в магазин, а потом автовладельцу.
И хорошо еще, если во время этой самой транспортировки цена не вырастет из-за скачков валютных курсов. Особенно обидно бывает обнаружить, что сайт даже известного и крупного торговца автозапчастями крайне медленно работает, порой «зависает» и самостоятельно сбрасывает поисковый запрос. Столкнувшись с подобными «прелестями» современных реалий интернет-торговли автозапчастями, автомобилист испытывает сильное искушение плюнуть на все и забросить попытки приобретения искомого. Особенно если деталь оказывается в наличии только в интернет-магазине, который установил не нее совсем уж неприлично высокую цену.
Причина подобных проблем кроется в том, что компаний-продавцов много, но не у всех из них оптимально функционируют фирменные интернет-площадки и логистика. А у некоторых из них сложились специфические (назовем это так) представления о текущих принципах ценообразования.
Идеальным выходом для рядового автомобилиста могла бы стать единая глобальная интернет-площадка по торговле автозапчастями и всевозможными расходными материалами для ремонта и обслуживания машины. Причем не только новыми, но и б/у — например, кузовным «железом», блокфарами или чем-то подобным.
В качестве такого рода «торговых центров» в Интернете уже сейчас вполне эффективно действуют интернет-платформы типа Авито. Здесь на данный момент представлено огромное количество продавцов, предлагающих автомобильные комплектующие практически для всех присутствующих в России марок и моделей автомобилей: от легковушек до тяжелой коммерческой техники, от копеечных мелочей до двигателей и коробок передач. По данным платформы на конец апреля, продажи на Авито автокосметики и автохимии за последний год увеличились в 2,4 раза, всевозможных запчастей для различных транспортных средств — более чем в полтора раза, товаров для автотюнинга — на 42%, инструментов — на 40%, и так по большинству других категорий.
Продавцами тут выступают как специализированные торговые компании, так и частные лица. Просто взять и найти нужную именно тебе конкретную запчасть среди миллионов объявлений о продаже всего подряд могло бы быть невыполнимой задачей для автомобилиста. Но на Авито подобных проблем не встретишь. Дело в том, что все объявления о продаже запчастей сгруппированы тут в отдельный раздел.
Мало того, на этой платформе, как и в отлаженном интернет-магазине автокомпонентов, предусмотрены возможности фильтровать поисковые запросы. В частности, детали ищутся по модели автомобиля (по принципу совместимости) либо по каталожному идентификатору — так называемому партномеру. Казалось бы, ничего нового, все как у всех. Да, но только тут мы ищем деталь не в единственном конкретном магазине автозапчастей, а по миллионам объявлений, в том числе и от автомагазинов, расположенных от Калининграда до Владивостока.
Для примера можно поискать, скажем, такую достаточно востребованную запчасть, как водяная помпа. Допустим, для популярного мотора объемом 1,6 литра, устанавливающегося на Kia Rio и Hyundai Solaris 2011–2017 годов выпуска.
Среди товаров, представленных на Авито, такую деталь (новую) можно обнаружить по цене в районе 2 300 рублей, при том что в крупных интернет-магазинах точно такие же помпы продают порой за 5000—5500 рублей. А если воспользоваться одним из встроенных фильтров поиска, то Авито выдаст вам, например, самые свежие лоты или самые дешевые. Понятно, что среди последних будут преобладать детали б. у.
Ставить подобную помпу в мотор своей машины не станешь, но если тебе нужна какая-то кузовная деталь, то купить ее через Авито с авторазборки — сам бог велел. Выбор конкретного товара может облегчить возможность написать сообщение продавцу. Нажав соответствующую «кнопку» на страничке интересующего объявления.
С помощью этого мессенджера, встроенного в сервис, покупатель может уточнить у торговца все интересующие детали и сделать верный выбор.
Надо отметить, что огромный выбор — это само по себе прекрасно. И продавцы, и покупатели имеют возможность мгновенно сравнивать цены, указанные во множестве объявлений с аналогичными товарами. Это обеспечивает защиту от неадекватного завышения стоимости запчастей: никто не купит, например, бампер за 60 000 рублей, когда в соседнем «окошке» на экране монитора точно такая же деталь продается, скажем, за 25 000 рублей.
Географическая широта предложения и простота создания объявлений о продаже помогают реализовывать через эту площадку редкие детали, которые в большинстве традиционных интернет-магазинов автозапчастей встречаются относительно редко, например б. у. запчасти вроде ненового капота или снятой со старого автомобиля рулевой рейки. Кроме того, фирменный сервис Авито Доставка гарантирует полную безопасность сделок и доставку купленной запчасти из любого места страны к покупателю.
Так, перед тем как продавец отправит вам свой товар, всегда есть возможность получить от него детальные фото и видео будущей покупки. А уже в пункте выдачи запчасть можно проверить и в случае каких-либо проблем с ней отправить обратно — с последующим полным возвратом средств как за сам товар, так и за его доставку.
Заметим, что общения с недобросовестными продавцами можно избежать, поскольку сервисом предусмотрен такой механизм, как «маркировка продавцов». Она осуществляется на основании рейтингов и отзывов о каждом торговце от его клиентов. Всегда можно ознакомиться с историей его продаж, выяснить количество подписчиков, дату его регистрации на площадке — по таким параметрам вполне можно сделать объективный вывод о целесообразности покупки конкретного товара. Кроме того, при поиске можно сразу применить фильтр по рейтингу продавца «От 4 звезд и выше».
Таким образом, на сегодняшний день наиболее удобным каналом приобретения автозапчастей через Интернет становятся не отдельные специализированные магазины, а крупные платформы, подобные Авито (12+).