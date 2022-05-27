Где умные автовладельцы покупают надежные запчасти и «расходники»

В качестве такого рода «торговых центров» в Интернете уже сейчас вполне эффективно действуют интернет-платформы типа Авито. Здесь на данный момент представлено огромное количество продавцов, предлагающих автомобильные комплектующие практически для всех присутствующих в России марок и моделей автомобилей: от легковушек до тяжелой коммерческой техники, от копеечных мелочей до двигателей и коробок передач. По данным платформы на конец апреля, продажи на Авито автокосметики и автохимии за последний год увеличились в 2,4 раза, всевозможных запчастей для различных транспортных средств — более чем в полтора раза, товаров для автотюнинга — на 42%, инструментов — на 40%, и так по большинству других категорий.

Продавцами тут выступают как специализированные торговые компании, так и частные лица. Просто взять и найти нужную именно тебе конкретную запчасть среди миллионов объявлений о продаже всего подряд могло бы быть невыполнимой задачей для автомобилиста. Но на Авито подобных проблем не встретишь. Дело в том, что все объявления о продаже запчастей сгруппированы тут в отдельный раздел.

Мало того, на этой платформе, как и в отлаженном интернет-магазине автокомпонентов, предусмотрены возможности фильтровать поисковые запросы. В частности, детали ищутся по модели автомобиля (по принципу совместимости) либо по каталожному идентификатору — так называемому партномеру. Казалось бы, ничего нового, все как у всех. Да, но только тут мы ищем деталь не в единственном конкретном магазине автозапчастей, а по миллионам объявлений, в том числе и от автомагазинов, расположенных от Калининграда до Владивостока.