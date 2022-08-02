Почему категорически нельзя покупать китайскую светотехнику для авто

В порыве политико-экономической вьюги, обрушившейся на наши болота, россияне все чаще стали говорить с одобрением про китайских производителей: мол, ничем же не хуже, чем вредный европейский производитель, хлопнувший дверью на выходе. А раз так, то зачем платить больше? Даешь китайские детали на все и вся! Несомненно, за последние годы качество китайского аналога существенно улучшилось, перешагнув тот кромешный кошмар, что наблюдали в «десятых». Лавируя между названиями и фирмами, можно подобрать «неплохой» вариант, но только лишь «неплохой». Не более.

Хороший и яркий пример — оптика. Казалось бы, на одном заводе разливают, на кой бес платить держателю авторских прав, если можно решить свою проблему «малой кровью»? Внешне выглядит аналогично, работать — работает, сотрудник ГИБДД и техосмотр не придерутся. Сделка в стиле win-win, не иначе. Однако через пару-тройку лет эксплуатации выясняются пикантные подробности.

Во-первых, работая даже в штатных режимах и со штатной лампой, читай, без какого-либо усовершенствования, что так любит российский водитель, китайский фонарь начинает деформироваться. Пластик тоньше, не той консистенции, поэтому прибор начинает видоизменяться на глазах. И это в Москве, где климат не отличается пеклом летом и жгучим морозом зимой. Во-вторых, одной сменой форм дело не оканчивается. Невооруженным глазом видно, что внутри пластик начал плавиться от температуры самой обыкновенной «лампочки Ильича», отвечающей за габаритные огни. Называя вещи своими именами, длительная поездка запросто может закончиться возгоранием. Перспектива — так себе.