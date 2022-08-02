Почему летом кузов автомобиля покрывается слоем, который не смыть даже «самомойкой»

Следить за чистотой кузова автомобиля нужно обязательно. Неряшливые водители рискуют раньше времени поиметь проблемы с лакокрасочным покрытием. Другие любят ухаживать за своим железным конем. Однако как часто его не мой, даже в сухую погоду он моментально покрывается слоем пыли, стоит проехать десяток другой километров. И даже если автомобиль светлый, и на нем не виден слой микроскопической грязи, летний дождь в момент проявит ее,

испортив внешний вид транспортного средства, и, как следствие, настроение его владельца. Оставив загрязнение на кузове, водитель рискует усугубить проблему — слой грязи будет довольно сложно отмыть без спецсредств. Но как этого избежать?

В воздухе полно пыли. Поэтому думать, что, помыв свой автомобиль, вы проездите на нем в чистоте долгое время — наивно. Мелкие частицы грязи, пыльца, пыль от истирающейся резины, асфальта и перетирающегося под колесами песка окружают нас повсюду. И, конечно же, под действием статического электричества оседают на кузовах наших машин. Мало того, если на пыльной машине встать под липу, клен или тополь, то к пыли и пыльце добавится смола и нектар, которые выделяют деревья и растения. Дав этой смеси подсохнуть, отмыть ее самостоятельно даже на «самомойке» будет тяжело. Но есть ли шанс минимизировать скопление пыли на кузове автомобиля?