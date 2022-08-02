Почему летом кузов автомобиля покрывается слоем, который не смыть даже «самомойкой»

Следить за чистотой кузова автомобиля нужно обязательно. Неряшливые водители рискуют раньше времени поиметь проблемы с лакокрасочным покрытием. Другие любят ухаживать за своим железным конем. Однако как часто его не мой, даже в сухую погоду он моментально покрывается слоем пыли, стоит проехать десяток другой километров. И даже если автомобиль светлый, и на нем не виден слой микроскопической грязи, летний дождь в момент проявит ее,
испортив внешний вид транспортного средства, и, как следствие, настроение его владельца. Оставив загрязнение на кузове, водитель рискует усугубить проблему — слой грязи будет довольно сложно отмыть без спецсредств. Но как этого избежать?
В воздухе полно пыли. Поэтому думать, что, помыв свой автомобиль, вы проездите на нем в чистоте долгое время — наивно. Мелкие частицы грязи, пыльца, пыль от истирающейся резины, асфальта и перетирающегося под колесами песка окружают нас повсюду. И, конечно же, под действием статического электричества оседают на кузовах наших машин. Мало того, если на пыльной машине встать под липу, клен или тополь, то к пыли и пыльце добавится смола и нектар, которые выделяют деревья и растения. Дав этой смеси подсохнуть, отмыть ее самостоятельно даже на «самомойке» будет тяжело. Но есть ли шанс минимизировать скопление пыли на кузове автомобиля?
Да, способы минимизировать скорость оседания мелкой грязи на кузов автомобиля есть. Статическая пыль довольно сложно смывается с лакокрасочного покрытия автомобиля. И даже если вы приехали на самую мощную «самомойку», по окончании водных процедур на кузове будут заметны грязные разводы. Если, конечно, вы не забыли пройтись по всей его поверхности губкой с крупными порами. Такое несложное действие поможет убрать статическую пыль, которая ранее не смывалась на мойке даже под сильным давлением.
Но и такая мойка не даст длительного результата. Грязь снова начнет оседать на кузове, как только вы начнете движение. А посему рекомендуется после мойки нанести на лакокрасочное покрытие воск или жидкое стекло. Благодаря тонкому слою этих составов статическое напряжение снижается, и пыль меньше оседает на металле. А вот протирать машину сухой тряпкой или щеткой в надежде, что удастся избавиться от слоя пыли, категорически не стоит.
Во-первых, станут видны разводы, а вся пыль соберется в многочисленные паутинки. Во-вторых, можно поцарапать лак более крупными частичками,налипшими на кузов. В-третьих, тряпка и щетка также создают статический заряд, задача от которого избавиться. И с этим лучше всего справляется автохимия, которая не только препятствует накоплению статического электричества, но и имеет водоотталкивающий эффект, благодаря которому после дождя грязь и ее мелкие частицы меньше налипают на кузов автомобиля.