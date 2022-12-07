Рынок автозапчастей готовится к массовому снижению цен

Как ни странно, но уже спустя первые несколько недель кризиса выяснилось, что основная проблема с запчастями и расходниками кроется не в наличии — места, где продавать готовы, нашлись быстро — а в логистике. РЖД давно славится неповоротливостью; с кораблями возникли большие трудности: их, если пункт назначения — Россия, отказывались страховать; а автоперевозки при серьезном дефиците транспорта — дорогое удовольствие.

Поэтому и решение вопроса дефицита скрывалось именно в налаживании логистики: как только пути-дорожки прошли и «лыжню набили», то и поток необходимых компонентов постепенно начал наполнять рынок. Бизнес способен решить любую задачу, но чтобы сделать это за короткий промежуток времени потребовалась помощь государства.

Первым этапом стало введение называемого параллельного импорта — то есть полное пренебрежение мнением и желанием правообладателя и производителя. Если продавец готов обменять товар на деньги, то сделка будет заключена. А как он станет разбираться с поставщиком, если тот вдруг внезапно узнает (если, конечно, узнает) про подобные шалости — никого не волнует, твердая валюта свое дело делала, делает и будет делать. Следующая точка на карте — железная дорога с КНР.

Мост, который мучили 10 лет, в итоге доделали за полгода — поезда с товарами пошли. А теперь и третий, до того нерешенный вопрос, так же «разрублен»: Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество контейнерных(!) поездов в направлении Дальнего Востока до трех в сутки за счет снижения вывоза угля. Срок на исполнение — до конца года (три недели)!