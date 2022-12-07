Рынок автозапчастей готовится к массовому снижению цен

Как ни странно, но уже спустя первые несколько недель кризиса выяснилось, что основная проблема с запчастями и расходниками кроется не в наличии — места, где продавать готовы, нашлись быстро — а в логистике. РЖД давно славится неповоротливостью; с кораблями возникли большие трудности: их, если пункт назначения — Россия, отказывались страховать; а автоперевозки при серьезном дефиците транспорта — дорогое удовольствие.
Поэтому и решение вопроса дефицита скрывалось именно в налаживании логистики: как только пути-дорожки прошли и «лыжню набили», то и поток необходимых компонентов постепенно начал наполнять рынок. Бизнес способен решить любую задачу, но чтобы сделать это за короткий промежуток времени потребовалась помощь государства.
Первым этапом стало введение называемого параллельного импорта — то есть полное пренебрежение мнением и желанием правообладателя и производителя. Если продавец готов обменять товар на деньги, то сделка будет заключена. А как он станет разбираться с поставщиком, если тот вдруг внезапно узнает (если, конечно, узнает) про подобные шалости — никого не волнует, твердая валюта свое дело делала, делает и будет делать. Следующая точка на карте — железная дорога с КНР.
Мост, который мучили 10 лет, в итоге доделали за полгода — поезда с товарами пошли. А теперь и третий, до того нерешенный вопрос, так же «разрублен»: Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество контейнерных(!) поездов в направлении Дальнего Востока до трех в сутки за счет снижения вывоза угля. Срок на исполнение — до конца года (три недели)!
Дело в том, что все переходы и порты были буквально забиты «горючим», которое экстренными методами «переориентировали» из Европы в Азию. Железная дорога откровенно не справлялась, пути оказались заставлены составами, поэтому транспорт с товарами физически не мог проследовать от портов и напрямую из Китая в Сибирь и ЦФО. Дошло до того, что причинно-следственную связь пришлось налаживать, привлекая президента: воистину, в сложных ситуациях возможно только ручное управление.
Теперь ворота для китайского производителя открыты, дороги построены — время зарабатывать. Решив таким образом проблему — ни для кого же не секрет, что большинство заводов находятся именно в Китае, а фирмы-прокладки еще никто не отменял — российский рынок получит огромный приток новых компонентов, способный перекрыть весь дефицит с большим запасом.
А когда на рынке образуется профицит, то в дело вступают маркетинговые акции и скидки. Это прямая зависимость, которую усиливает и значительное удешевление логистики, ведь железная дорога — один из самых бюджетных видов перевозок. Так что вопрос можно считать закрытым: после нового года рынок автомобильных запчастей успокоится. Чего не скажешь о его брате-близнеце — рынке новых и подержанных автомобилей. Ему до «поворота на восстановление» еще невероятно далеко.