В доступе отказано: Bosch окончательно поставил крест на российском рынке

Воистину, уникальным и беспримерным вышел 2022 год для всей России. Ничего даже близко сравнимого с тем шквалом санкций и рестрикций, что свалились на наши головы после 24 февраля, в истории, хоть современной, хоть совсем уж древней, не было. Даже посоветоваться не с кем. Лидер по количеству полученных санкций, Россия со всем своим народом по задумке либерального и демократического мирового сообщества должна была рассыпаться на осколки.
Не рассыпались, но и ходом не прошли. Одна из причин — вынужденный отказ от привычных и давно наработанных технологий, последствия которого нам еще предстоит научиться обходить. Например, крайне тяжелая ситуация с продукцией немецкого технологического гиганта Bosch. Ведь помимо привычных запчастей, инструмента и прочего скарба, изрядно наводнявшего наши дома и автомобили, «Бош» поставлял в отечественным СТО огромное количество оборудования: диагностические комплексы и сервисы.
Они, что естественно, нуждались в регулярном обновлении, которое раньше и получали по заключенному договору. Небесплатно, естественно. Однако в декабре, несмотря на подписанные бумаги, партнерство было разорвано в одностороннем порядке: немцы перестали обслуживать фирменное диагностическое оборудование. Например, сканеры Bosch, используемые во множестве сервисов для локализации проблем с автомобилем, перестали обновляться без объяснения причин.
Огромные рынок, постоянный спрос, заключенный в конце концов договор не стали достаточными аргументами для сохранения партнерства. Политику поставили вперед всего, оставив огромное число предпринимателей без инструмента. Честно? Нет. Законно? Тем более нет! Однако такой подход, как и любая монета, имеет обратную сторону: все увещевания о необходимости использования только фирменного, лицензионного оборудования, соблюдая правила правообладателя, отныне неактуальны на огромном куске суши между Эстонией и Монголией. Добро пожаловать в мир, где авторское право уже ничего не стоит, потому что автор сам не соблюдает джентльменское соглашение.
Что их этого выйдет? Да ничего особенно страшного: за вполне приемлемую сумму, быстро окупаемую, к слову, место фирменного немецкого оборудования займет китайский аналог, который дешевле, проще и не предполагает никаких ограничений. «Лаунч» покупается на рынке за 25 000–45 000 рублей, притом что в стоимость уже включены базы с обновлениями на многие годы. И работаем дальше, чертыхаясь каждый раз, когда мимо проплывает покосившийся и выгоревший на солнце логотип немецкого гиганта.
С «Бошем» все понятно, тут важно другое: создан могучий прецедент, который коснется абсолютно всех. И сегодня, когда отношения с Россией токсичны, и завтра, когда нужно будет налаживать связи. Потому что выход всегда стоит рубль, а вот вход обратно — уже пять. Неужели немцы этого не понимают?