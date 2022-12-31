В доступе отказано: Bosch окончательно поставил крест на российском рынке

Воистину, уникальным и беспримерным вышел 2022 год для всей России. Ничего даже близко сравнимого с тем шквалом санкций и рестрикций, что свалились на наши головы после 24 февраля, в истории, хоть современной, хоть совсем уж древней, не было. Даже посоветоваться не с кем. Лидер по количеству полученных санкций, Россия со всем своим народом по задумке либерального и демократического мирового сообщества должна была рассыпаться на осколки.

Не рассыпались, но и ходом не прошли. Одна из причин — вынужденный отказ от привычных и давно наработанных технологий, последствия которого нам еще предстоит научиться обходить. Например, крайне тяжелая ситуация с продукцией немецкого технологического гиганта Bosch. Ведь помимо привычных запчастей, инструмента и прочего скарба, изрядно наводнявшего наши дома и автомобили, «Бош» поставлял в отечественным СТО огромное количество оборудования: диагностические комплексы и сервисы.

Они, что естественно, нуждались в регулярном обновлении, которое раньше и получали по заключенному договору. Небесплатно, естественно. Однако в декабре, несмотря на подписанные бумаги, партнерство было разорвано в одностороннем порядке: немцы перестали обслуживать фирменное диагностическое оборудование. Например, сканеры Bosch, используемые во множестве сервисов для локализации проблем с автомобилем, перестали обновляться без объяснения причин.