Какие автозапчасти лихорадочно скупают россияне

Самый активный спрос зафиксирован на запасные части для различных моделей Hyundai, Kia и Renault. По данным маркетплейса Ozon, продажи автокомпонентов выросли в 3,6 раза.

Наиболее востребованными остаются расходные материалы, а также светотехника и кузовные панели. Если говорить про изделия конкретных марок, то для «Лады» народ скупает запчасти, необходимые для прохождения ТО. А вот для «корейцев» — комплектующие систем зажигания и подвески. Владельцы Renault сметают с прилавков детали для мотора, а Chevrolet — различное электрооборудование.

Компоненты для рулевого управления различных иномарок выросли в продажах в 8,8 раз. Данная категория стала самой популярной при выборе запчастей у российских автовладельцев. Наибольший спрос зафиксирован на комплекты рулевой трапеции для моделей LADA, а также шланги низкого давления — для Chevrolet.

Помимо прочего, россияне довольно оживленно приобретают запчасти для трансмиссии и ходовой части.

Как уже было сказано, часто потребители ищут кузовные панели — объем продаж в этом сегменте вырос в 7 раз. Элементы отопления и систем кондиционирования для авто стали продаваться в 6,3 раза активнее, а также в 6 раз вырос объем реализации деталей тормозных систем.