Напольная педаль газа своими силами: как китайская барахолка провоцирует ДТП

Томными зимними вечерами многие автовладельцы по всей России заняты непростым делом: изучают культовую китайскую барахолку в надежде за несколько копеек сделать свою автомобиль чуточку лучше. Иногда там действительно находятся очень любопытные и полезные решения, но чаще всего происходит диаметрально противоположное. Об одном из примеров человеческой недальновидности рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Вообще-то, напольная педаль газа – это удобно, ибо держать ногу на весу более не требуется. Поставил себе на пятку или на каблук, да стой в своей пробке без излишнего напряжения мышц. Увы, такой прозорливостью были наделены далеко не все автомобильные инженеры, так что многие водители о напольной педали, открывающей дроссель, могут только мечтать. Можно, конечно, переделать, но это деньги, время, изменение конструкции и дальше по списку. Проще потерпеть.

Но тут, как обычно, подсуетились китайцы: быстро и на коленке склепали педальку на подставке, которая устанавливается, внимание, под ковер, упирается в штатный узел и позволяет, по задумке создателя, компенсировать заводскую недоработку. Идея, конечно, любопытная, но даже небольшой опыт владения и управления автомобилем должен подкинуть в область сознания сразу несколько встречных вопросов.

А что будет, если конструкция сдвинется и зажмет педаль газа в открытом положении? А как быть, если потребуется срочный маневр, а штуковина в ногах перекосится и заблокирует доступ к соседней педали, то есть к тормозу? Крепление одним лишь ковром вызовет гортанный смех у всех отечественных водителей, что по 10 раз за день этот самый коврик поправляют.

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Возможно, китайцы хотели, как лучше. Может быть, думали о комфорте водителя и старались ему помочь. Но на практике данное устройство является не чем иным, как пропуском в мир ДТП: любые вмешательства в педальный узел недопустимы и пагубны, а уж интеграция туда огромного многосоставного куска пластмассы – что колодку из суппорта вытащить для облегчения транспортного средства. Да чего мелочиться, снимаем суппорт – тормоза придумали трусы.

Чтобы улучшить созданный инженерами сложный механизм, мало самому быть инженером: нужны испытания, пробы, долгая обкатка и многое другое. Принятое по красивой картинке решение в лучшем случае может стать поводом для оперативного изучения статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

А в худшем – приглашением к заупокойной. Этот многократно испытанный самим временем довод стоит помнить всякому, у кого свободное время порождает конструкторский талант. Автомобиль – не поле для экспериментов.