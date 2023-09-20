Внезапная смерть: почему в машине резко выходит из строя катализатор

Постепенный выход из строя той или иной системы в машине — самый лучший для автовладельца вариант. Он успевает подготовится к ремонту и морально, и материально, и с точки зрения логистики. А катализатор порой «дохнет» настолько быстро, что и глазом не успеваешь моргнуть. Но внезапность эта кажущаяся. Подобные инциденты случаются, как правило, по причине недосмотра или безалаберности хозяина авто.
Возникший в последнее время дефицит моторного топлива в России провоцирует расцвет торговли некачественным горючим и подталкивает нечистоплотных дельцов продавать суррогатные жидкости под видом нормального бензина за недорого.
Залив нечто подобное в бак, автомобилист должен быть готов к расплате. Мало того, что сам мотор может с трудом переварить такой «подарочек». Плохо горящая в цилиндрах «жижа» оставит нагар и копоть не только на свечах и клапанах. Вся эта дрянь прямиком пойдет в катализатор и забьет его соты. Заправив позднее машину нормальным горючим, можно «выжечь» большую часть нагара в цилиндро-поршневой группе, но катализатор таким образом уже не спасти.
Так что не удивляйтесь, когда через пару дней после заправки «паленым» топливом автомобиль вдруг на ровном месте начнет глохнуть. Это — признак катастрофического «запора» в катализаторе.
К аналогичному результату, кстати, может привести и игнорирование водителем проблем с системой зажигания. Многие закрывают глаза на иногда неровную работу мотора и пропуски в работе свечей или катушек. Мол, чуток газку поддал — и нормально. Между тем, нестабильное воспламенение топлива в цилиндрах означает, что все несгоревшее в них летит в катализатор. С описанным выше конечным результатом.
Не стоит также «забивать» на то, что ваш мотор «подъедает» масло. Вы можете спокойно относиться к необходимости регулярно подливать эту жидкость в систему смазки. Но помните: это вызвано тем, что оно в больших количествах горит в цилиндрах. И продукты сего процесса оказываются в катализаторе, неумолимо и быстро загаживая его соты.
Внезапно «убить» его может и погоня за экономией на стоимости бензина. Горючее сейчас резко подорожало, и многие автовладельцы начинают экстренно переводить свои ТС на газомотороное топливо. Выбирая, разумеется, установщиков подешевле. Некоторые из таких «умельцев» не в курсе, что процедура очень часто требует правильного перепрограммирования электронного блока управления. А пренебрежение ей приводит в том числе и к прогоранию сот катализатора. Что вскоре становится очевидным для владельца машины в стиле: «Ой, а что это такое случилось?»