Внезапная смерть: почему в машине резко выходит из строя катализатор

Постепенный выход из строя той или иной системы в машине — самый лучший для автовладельца вариант. Он успевает подготовится к ремонту и морально, и материально, и с точки зрения логистики. А катализатор порой «дохнет» настолько быстро, что и глазом не успеваешь моргнуть. Но внезапность эта кажущаяся. Подобные инциденты случаются, как правило, по причине недосмотра или безалаберности хозяина авто.

Возникший в последнее время дефицит моторного топлива в России провоцирует расцвет торговли некачественным горючим и подталкивает нечистоплотных дельцов продавать суррогатные жидкости под видом нормального бензина за недорого.

Залив нечто подобное в бак, автомобилист должен быть готов к расплате. Мало того, что сам мотор может с трудом переварить такой «подарочек». Плохо горящая в цилиндрах «жижа» оставит нагар и копоть не только на свечах и клапанах. Вся эта дрянь прямиком пойдет в катализатор и забьет его соты. Заправив позднее машину нормальным горючим, можно «выжечь» большую часть нагара в цилиндро-поршневой группе, но катализатор таким образом уже не спасти.

Так что не удивляйтесь, когда через пару дней после заправки «паленым» топливом автомобиль вдруг на ровном месте начнет глохнуть. Это — признак катастрофического «запора» в катализаторе.