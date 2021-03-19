Почему автовладельцы стали массово игнорировать весеннее ТО

Любопытные итоги продемонстрировал опрос, инициированный нашими коллегами из Auto Mail. Среди 14 000 водителей, принявших участие в исследовании, оказалось довольно много тех, кто «не видит смысла и не знает для чего нужна» проверка состояния автомобиля весной. Так ответили 89,4% мужчин и 84,5% женщин. При этом лишь 6,6% представителей сильного пола и 8% автоледи не желают тратить на ТО деньги.

Между тем, 49% автовладельцев-мужчин, которые уделяют дополнительное внимание личным машинам после зимней эксплуатации, делают это исключительно ради любви к своим «ласточкам». А 51% дамочек — в целях безопасности.

Примерно 96% респондентов ежегодно переобувают своих «коней» в шины по сезону, 60% — меняют салонный фильтр, около 50% — проверяют состояние тормозной системы и 45% — кондиционера.

Примечательно, что больше половины мужчин экономят на ТО, многие процедуры делая своими руками, а 51% женщин обращаются за помощью к знакомым сервисменам. Причем лишь 21% господ и 34% барышень посещают официальные дилерские центры.