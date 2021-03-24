Почему вдруг загорается лампа неисправности подушки безопасности, и опасно ли это

Если загорается лампа неисправности подушек безопасности, это не значит, что подушка обязательно сработает. Скорее, где-то в системе произошел сбой, причем проблема касается не столько самых «эйрбэгов», сколько различных элементов бортовой системы безопасности.

Дело в том, что бортовая система регулярно сама себя сканирует. Если в процессе такой самодиагностики обнаруживается ошибка, то ее код записывается в память. Через какое-то время происходит повторный тест. Если неисправность определена ошибочно, то диагностический модуль стирает записанный ранее код ошибки и лампа гаснет. А вот если лампа продолжает гореть, это говорит, что обнаружена серьезная поломка, код которой фиксируется и не стирается.

Из самых простых причин, по которой происходит подобная неприятность выделим низкий заряда аккумулятора, падение напряжения в бортовой сети, скажем, из-за неисправности генератора или намокание датчиков из-за мойки машины.