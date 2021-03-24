Почему вдруг загорается лампа неисправности подушки безопасности, и опасно ли это

Фото из открытых источников
Типичная ситуация: водитель едет по дороге, как вдруг на панели приборов вспыхивает лампа, сигнализирующая о том, что подушка безопасности неисправна. Что произошло, и как поступить в подобной ситуации, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Если загорается лампа неисправности подушек безопасности, это не значит, что подушка обязательно сработает. Скорее, где-то в системе произошел сбой, причем проблема касается не столько самых «эйрбэгов», сколько различных элементов бортовой системы безопасности.

Дело в том, что бортовая система регулярно сама себя сканирует. Если в процессе такой самодиагностики обнаруживается ошибка, то ее код записывается в память. Через какое-то время происходит повторный тест. Если неисправность определена ошибочно, то диагностический модуль стирает записанный ранее код ошибки и лампа гаснет. А вот если лампа продолжает гореть, это говорит, что обнаружена серьезная поломка, код которой фиксируется и не стирается.

Из самых простых причин, по которой происходит подобная неприятность выделим низкий заряда аккумулятора, падение напряжения в бортовой сети, скажем, из-за неисправности генератора или намокание датчиков из-за мойки машины.

Фото из открытых источников

Более серьезные неприятности могут появиться после визита в гаражный сервис, где горе-мастера по дешевке установили сигнализацию, повредив при этом проводку, что приводит к замыканию между любыми частями системы безопасности. Еще одни вариант: механическое повреждение датчика удара, который отвечает за срабатывание подушки или самого «эйрбэга».

Если говорить о старых автомобилях, то одной из самых распространенных причин, когда загорается красная лампа, является превышение эксплуатационного периода пиропатронов и подушек. Потому как их срок «жизни» составляет около десяти лет.

Если лампа зажглась, рекомендуем сразу же поехать в сервис, где диагност считает код ошибки, подсоединив к машине сканер. Только тогда станет ясно, что же произошло. После определения «масштабов бедствия» электрики возьмутся за дело и устранят неисправность. Стоимость будет зависеть от объема работ. Если речь пойдет не о простой сушке контактов, а о замене подушек, приготовьтесь расстаться с круглой суммой кровно заработанных. Думать тут нечего, ведь жизнь и здоровье стоят много дороже.

авария, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
24 марта 2021
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