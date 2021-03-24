Почему вдруг загорается лампа неисправности подушки безопасности, и опасно ли это

Если загорается лампа неисправности подушек безопасности, это не значит, что подушка обязательно сработает. Скорее, где-то в системе произошел сбой, причем проблема касается не столько самых «эйрбэгов», сколько различных элементов бортовой системы безопасности.
Дело в том, что бортовая система регулярно сама себя сканирует. Если в процессе такой самодиагностики обнаруживается ошибка, то ее код записывается в память. Через какое-то время происходит повторный тест. Если неисправность определена ошибочно, то диагностический модуль стирает записанный ранее код ошибки и лампа гаснет. А вот если лампа продолжает гореть, это говорит, что обнаружена серьезная поломка, код которой фиксируется и не стирается.
Из самых простых причин, по которой происходит подобная неприятность выделим низкий заряда аккумулятора, падение напряжения в бортовой сети, скажем, из-за неисправности генератора или намокание датчиков из-за мойки машины.
Более серьезные неприятности могут появиться после визита в гаражный сервис, где горе-мастера по дешевке установили сигнализацию, повредив при этом проводку, что приводит к замыканию между любыми частями системы безопасности. Еще одни вариант: механическое повреждение датчика удара, который отвечает за срабатывание подушки или самого «эйрбэга».
Если говорить о старых автомобилях, то одной из самых распространенных причин, когда загорается красная лампа, является превышение эксплуатационного периода пиропатронов и подушек. Потому как их срок «жизни» составляет около десяти лет.
Если лампа зажглась, рекомендуем сразу же поехать в сервис, где диагност считает код ошибки, подсоединив к машине сканер. Только тогда станет ясно, что же произошло. После определения «масштабов бедствия» электрики возьмутся за дело и устранят неисправность. Стоимость будет зависеть от объема работ. Если речь пойдет не о простой сушке контактов, а о замене подушек, приготовьтесь расстаться с круглой суммой кровно заработанных. Думать тут нечего, ведь жизнь и здоровье стоят много дороже.