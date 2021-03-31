Что делать, если «глючит» электрика в автомобиле

В автомобиле контактам приходится испытывать сразу много негативных факторов. Вибрация, смена температур, воздействие всевозможных технических жидкостей и реагентов. Поверхность проводника покрывается слоем окисла, растет сопротивление контакта. И значит, по закону старика Ома, потребитель получает не полноценное напряжение, на которое он рассчитан, а меньшее. И начинает работать хуже, появляются сбои, а иногда он и вовсе отказывает.

Например, лампочка заднего поворотника. Она целехонька, и временами даже работает. А иногда — нет. И еще в каких-то случаях вместо поворотника сзади включается какая-то светомузыка, мигает и «стоп», и оба габарита, невпопад и неярко. А лампочки-то целы. Что все это значит? Ток нашел себе другой путь, вместо заданного инженерами, и произвольно течет себе через другие элементы схемы. Неприятно. Выход здесь один — искать, где пропал нужный контакт, а он, скорее всего, окислился!

Но вот виновник найден, как с ним поступить? В давние времена можно было только механически чистить, однако теперь это стало намного сложнее: зачищать элементы современного многоконтактного, закрытого пластиком разъема, да к тому же не деформировав при этом наконечники, нелегко. Или, скажем, контакты на печатной плате: повредить их механически раз плюнуть, а потом как восстанавливать? На помощь приходит автомобильная химия. Довольно неплохо работает «Очиститель электрических контактов» марки Astrohim. Распылительная головка этого баллончика формирует мощную, но очень узконаправленную струю. Как раз то, что нужно, чтобы с гарантией отмыть, но не заливать все вокруг «операционного поля». Он в два счета смывает загрязнения и полностью испаряется.