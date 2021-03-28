Почему гарантийные автомобили вовсе не обязательно обслуживать в дилерских автосервисах

Российские законы не обязывают автовладельцев на протяжении нескольких лет, пока машина находится на гарантии, «подкармливать» официальных дилеров. Не хочешь проводить техническое обслуживание или какой-либо ремонт в «белом» автосервисе — поезжай в «серый». Но даже несмотря на свободу выбора, многие остаются у «официалов» до окончания гарантийного срока. И тому есть сразу несколько причин.
Во-первых, продавцы-консультанты, выдавая свеженький автомобиль очередному покупателю, нередко радуют последних всевозможными «комплиментами» — в том числе скидочными сертификатами на одно или даже несколько ТО. Борьба за клиента нынче ведется нешуточная — особенно в постпандемический период. Автоцентры делают все возможное, чтобы покупатель вернулся вновь и пополнил кассу отдела сервиса.
Во-вторых, официальные дилеры работают в тесном партнерстве с представительствами брендов в стране. Как следствие, сотрудники «белых» автомастерских проходят обязательные обучения, предприятие получает солидные бонусы, которые вкладываются и в обновление оборудования, и в оформление помещения, и в рекламу. В глазах клиента дилерский сервис — это всегда солидная и уважаемая компания, где все проблемы решаемы. Но и это еще не все.
В-третьих, сотрудников дилерского сервиса проще привлечь к ответственности, если какие-то проблемы все же окажутся нерешенными. Скажем, если технические специалисты не до конца устранят ту или иную неисправность, повредят машину в ходе ремонта, сильно затянут сроки выдачи, «выкатят» по итогу огромный счет с не согласованными заранее работами или исполнят что-то еще. Они пекутся над своей репутацией — лишние конфликты им ни к чему.
Ну а в-четверых — в самых главных — многие автомобилисты остаются у официальных дилеров потому, что боятся лишиться гарантии. И это — заслуга продавцов и сервисменов, активно запугивающих клиентов. Так нагло, глядя в глаза, и лгут: если вы даже с какой-то мелочью заедете в «гаражи», ваша машина тут же «слетит» с гарантии, и в бесплатном ремонте в случае выявление того иного заводского упущения вам будет отказано.
На самом же деле автоматически ничто ниоткуда не слетает. Дилер может выставить счет за ремонт, который имел все шансы стать гарантийным, только в том случае, если докажет, что к поломке привело вмешательство чужих рук. Об этом говорится в ст. 13, 16 и 18 закона «О защите прав потребителей», а также в ст. 209 и 476 ГК РФ. Что это значит? Рассмотрим на конкретном примере.
Допустим, клиент покупает новую машину у «официала», а багажник на крышу устанавливает в стороннем сервисе. Буквально через пару недель у его свеженького авто «умирает» генератор. В надежде на бесплатный ремонт собственник возвращается к дилеру, однако там его «разворачивают», мотивируя отказ в безвозмездном устранении дефекта тем, что незадолго до поломки было «несанкционированное» обращение в «серый» сервис.
Это — классический пример нарушение прав потребителя жадными сервисменами. Согласно статьям законов, которые мы упомянули выше, дилер обязан доказать, что проблемы с генератором вызваны именно установкой багажного бокса на крышу (что, разумеется, невозможно). Другое дело, если бы клиент приобрел в сторонней компании дополнительную сигнализацию, подразумевающую вмешательство в систему электрооборудования…
То же справедливо и по отношению к техническому обслуживанию. Если водитель пропустил ТО-1 или сделал его в «гаражах», а через некоторое время у него «отъехала» коробка, то он имеет право на бесплатный ремонт в рамках основной гарантии. Трансмиссионная жидкость меняется по регламенту не раньше, чем через каждые 35 000 (а у многих производителей и того позже), следовательно, поломка никак не может быть связана с прошедшим ТО.
Что делать в подобной ситуации? Для начала следует обратиться к руководителю сервиса, поговорить с ним о законе «О защите прав потребителей» и Гражданском Кодексе. Если беседа никаких плодов не даст, нужно написать заявление на имя руководителя дилерского центра. Чтобы ускорить процесс решения проблемы, стоит также позвонить в российское представительство марки.
Этот шаг, вероятно, станет последним в вашем конфликте с дилерским сервисом. Хотя если «официал» решит биться до последнего, вам потребуется хороший независимый эксперт и опытный адвокат. Судебные разбирательства могут затянуться на долгие месяцы, а то и годы. Вот именно поэтому многие и предпочитают — от греха подальше — игнорировать сторонние сервисы, обслуживая гарантийную машину у дилеров.
Хотя цены у них существенно выше, чем в независимых мастерских. Да, у последних зачастую не сыщешь кофейные аппараты, детские зоны, подменные автомобили и прочие клиентские «приятности». Но главное ведь не комфортные опции, а адекватное соотношение стоимости качеству выполняемых работ. А этим официальные дилеры похвастать не могу.