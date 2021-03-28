Почему гарантийные автомобили вовсе не обязательно обслуживать в дилерских автосервисах

Российские законы не обязывают автовладельцев на протяжении нескольких лет, пока машина находится на гарантии, «подкармливать» официальных дилеров. Не хочешь проводить техническое обслуживание или какой-либо ремонт в «белом» автосервисе — поезжай в «серый». Но даже несмотря на свободу выбора, многие остаются у «официалов» до окончания гарантийного срока. И тому есть сразу несколько причин.

Во-первых, продавцы-консультанты, выдавая свеженький автомобиль очередному покупателю, нередко радуют последних всевозможными «комплиментами» — в том числе скидочными сертификатами на одно или даже несколько ТО. Борьба за клиента нынче ведется нешуточная — особенно в постпандемический период. Автоцентры делают все возможное, чтобы покупатель вернулся вновь и пополнил кассу отдела сервиса.

Во-вторых, официальные дилеры работают в тесном партнерстве с представительствами брендов в стране. Как следствие, сотрудники «белых» автомастерских проходят обязательные обучения, предприятие получает солидные бонусы, которые вкладываются и в обновление оборудования, и в оформление помещения, и в рекламу. В глазах клиента дилерский сервис — это всегда солидная и уважаемая компания, где все проблемы решаемы. Но и это еще не все.