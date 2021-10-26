АВТОВАЗ рассказал, где теперь надо покупать запчасти для LADA

На самом деле, сеть «LADA Dеталь» не просто меняет название на LECAR Store, а становится мультибрендовой. Главной особенностью магазинов нового формата станет возможность обслуживания владельцев автомобилей других марок — им предложат заказать запасные части с оперативной доставкой.

Как уверяет АВТОВАЗ, LECAR Store обеспечит доступ к качественным необходимым деталям для любого автомобиля, а также будет представлять собственную торговую марку запасных частей и аксессуаров по приемлемым ценам — LECAR.

— До 2023 года АВТОВАЗ планирует завершить комплексный процесс ребрендинга всей действующей розничной сети «LADA Dеталь» (1500 магазинов) в LECAR Store, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию АВТОВАЗа Алексей Тихомиров.

Между тем, в России резко дорожают запчасти и расходники. Причем эксперты авторынка говорят, что это только начало, и ценники еще не раз перепишутся. О том, на сколько стали дороже автодетали для обычного водителя, рассказывает портал «АвтоВзгляд».