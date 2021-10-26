АВТОВАЗ рассказал, где теперь надо покупать запчасти для LADA

Фото производителя.
Многие владельцы автомобилей LADA привыкли покупать запасные части в розничной сети магазинов «LADA Dеталь». Но вскоре, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сеть сменит название на LECAR Store.
Алексей Кованов

На самом деле, сеть «LADA Dеталь» не просто меняет название на LECAR Store, а становится мультибрендовой. Главной особенностью магазинов нового формата станет возможность обслуживания владельцев автомобилей других марок — им предложат заказать запасные части с оперативной доставкой.

Как уверяет АВТОВАЗ, LECAR Store обеспечит доступ к качественным необходимым деталям для любого автомобиля, а также будет представлять собственную торговую марку запасных частей и аксессуаров по приемлемым ценам — LECAR.

— До 2023 года АВТОВАЗ планирует завершить комплексный процесс ребрендинга всей действующей розничной сети «LADA Dеталь» (1500 магазинов) в LECAR Store, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию АВТОВАЗа Алексей Тихомиров.

Между тем, в России резко дорожают запчасти и расходники. Причем эксперты авторынка говорят, что это только начало, и ценники еще не раз перепишутся. О том, на сколько стали дороже автодетали для обычного водителя, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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26 октября 2021
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