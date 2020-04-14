Как исправить мелкие неисправности автомобиля без привлечения механика

Казалось бы, еще вчера авто впервые выкатили из ворот дилерского центра и, как это заведено, празднично обмыли, но проходит какое-то время, и машину уже хочется сдать в металлолом. Постоянная городская эксплуатация и периодические поездки на дачу за считанные месяцы превращают новый автомобиль в неприглядное транспортное средство неопределенного возраста: на стекле скол, отклеился молдинг, упало в ноги пассажира салонное зеркало заднего вида, сбив по ходу и видеорегистратор, тут засвистело, там заскрипело. Особенно обидно тем, кто взял «ласточку» в кредит — ведь его еще платить и платить!

В этом случае действует простое и понятное правило: главное — не запускать ситуацию, тем более что современные химические составы позволяют решить любую мелкую неисправность своими руками. Портал «АвтоВзгляд» собрал несколько самых распространенных проблем и показал пути их самостоятельного решения.

Скол на стекле

С этим в России никогда недостатка не было: «обочечники» и грязные дороги в тандеме создают идеальные условия для разбитых лобовых стекол. Но бежать за новым или ехать в детейлинг-ателье теперь не обязательно. Достаточно просто добраться до профильного магазина и приобрести «Набор для ремонта ветровых стекол» американского бренда DoneDeal (DD6584N).