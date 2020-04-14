Как исправить мелкие неисправности автомобиля без привлечения механика

Казалось бы, еще вчера авто впервые выкатили из ворот дилерского центра и, как это заведено, празднично обмыли, но проходит какое-то время, и машину уже хочется сдать в металлолом. Постоянная городская эксплуатация и периодические поездки на дачу за считанные месяцы превращают новый автомобиль в неприглядное транспортное средство неопределенного возраста: на стекле скол, отклеился молдинг, упало в ноги пассажира салонное зеркало заднего вида, сбив по ходу и видеорегистратор, тут засвистело, там заскрипело. Особенно обидно тем, кто взял «ласточку» в кредит — ведь его еще платить и платить!
В этом случае действует простое и понятное правило: главное — не запускать ситуацию, тем более что современные химические составы позволяют решить любую мелкую неисправность своими руками. Портал «АвтоВзгляд» собрал несколько самых распространенных проблем и показал пути их самостоятельного решения.
Скол на стекле
С этим в России никогда недостатка не было: «обочечники» и грязные дороги в тандеме создают идеальные условия для разбитых лобовых стекол. Но бежать за новым или ехать в детейлинг-ателье теперь не обязательно. Достаточно просто добраться до профильного магазина и приобрести «Набор для ремонта ветровых стекол» американского бренда DoneDeal (DD6584N).
Это профессиональная автохимия, готовая к употреблению и не требующая спецподготовки. Главное — прочитать инструкцию до конца. Стекло должно быть сухим и чистым, а скол — освобожден от битых остатков. В комплекте есть все необходимое, от автовладельца потребуется лишь терпение и чистая тряпка. На все действия уйдет не более 20 минут, а еще через 20 — состав затвердеет и покроет «пробоину» куда более твердым, чем само стекло, слоем. Именно так ремонтируют лобовые стекла в мастерских.
Отклеилось-оторвалось-отлетело
Молдинг или салонное зеркало, шильдик или накладка — традиционные крепления не выдерживают российских условий эксплуатации. Нам нужен особый клей, который сдюжит и против реагента, и против мороза, и против «аккуратного» соседа. И, что особенно важно, вытерпит пренебрежительное отношение самого владельца авто. Суперклей — сильный аргумент, но иногда и его возможностей недостаточно.
В этот мучительный миг на арену выходит «Адгезив для приклеивания зеркал заднего вида и автоотделки» от DoneDeal (DD6587). Стоит он столько же, сколько «тот самый в супертюбике», но куда эффективнее, если требуется приклеить разные материалы к стеклу. Схватывается за секунды (при солнечном свете), отвердевает за 15 минут, становится броней за 24 часа. Это именно тот состав, при помощи которого клеят зеркала на заводе. Адгезив безвреден для здоровья, устойчив к воздействию воды и химических средств. Прочность соединения — 142 кг/см2, как и у суперклея, однако надежность «на сдвиг» значительно выше.
Дыра в глушителе
Глушитель можно испортить мгновенно, просто пробив его о камень или торчащую арматуру. Сварка найдется в любой деревне, но, чтобы снять деталь даже с новой машины, нужно применить чудеса ловкости и сноровки. Крепления и сочленения системы выхлопа закисают за считанные недели, а разобрать и вытащить саму банку глушителя без болгарки порой просто невозможно. А ведь предстоит еще и запихивать это все обратно.
Однако есть нехитрый метод ремонта выхлопной системы прямо «в поле». Американский бренд DoneDeal представил на российском рынке «Высокотемпературный бандаж для ремонта глушителя» (DD6789). С помощью такого «бинта» можно восстановить работу любой высокотемпературной трубы за считанные часы, потребуется только немного воды и щетка для ржавчины. Очистив поверхность, залейте пакет водой и нанесите волокнистую заплатку на «пробоину» согласно инструкции. Через 30–40 минут можно ехать дальше.
Сварка без электричества
Нередко система удаления выхлопных газов «дает слабину» там, где лентой делу не поможешь — например, лопнуло соединение или прогорел пламегаситель. Как починить систему, не прибегая к сварке? К примеру, в том же Renault Logan разобрать магистраль без подъемника и снаряжения сложнее, чем полететь в космос. А в сервисе с вас возьмут за это кругленькую сумму.
Поможет «Термосталь» (DD6799) — термостойкий (до 1400 оС) сверхпрочный ремонтный герметик, который позволяет надолго отремонтировать треснувшие или прогоревшие стальные и чугунные детали, работающие при высокой температуре в условиях вибрации и напряжений. Особенно удобен для ремонта выхлопных коллекторов, чугунных головок блока двигателя, глушителей, каталитических нейтрализаторов. Надежность ремонта достигается за счет химической реакции состава с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из этого препарата в структуру металла. Крошечная банка достойна занять место в любом гараже или даже в багажнике.
Трещина в шланге системы охлаждения и пробои в проводке
Система охлаждения и подкапотная коса проводов оказались не готовы к новому уровню приключений или просто пришли в негодность от времени? Пробило резиновый шланг радиатора? Увы, даже регулярная диагностика не всегда спасает от таких невзгод, проявляющихся обычно в самых удаленных от СТО уголках нашей родины. А легендарная синяя изолента не всегда справится с такой задачей.
Зато термостойкая ремонтная лента «Удав» от DoneDeal (DD6832) точно поможет. Она устойчива к воздействию топлива, кислот, ультрафиолета, механических нагрузок, высокой температуры и давления и не имеет клеевого слоя. Лента полимеризуется при наматывании и создает плотный и прочный слой-бандаж, «спекаясь» в однородную массу. Имея под рукой такое решение, можно смело продолжить путешествие, не делая крюк в сторону автосервиса. Пригодится она и дома для быстрого ремонта сантехники.
Так, незначительные поломки и неисправности способны вытянуть из кошелька автовладельца суммы, сопоставимые с серьезным ремонтом тех или иных узлов и агрегатов. Ведь сервисменам нет никакого экономического смысла отвлекаться от более дорогостоящих работ на «мелочевку». А уж если отвлекаться, то и назначать соответствующие прайсы, выдумывая наценки за «срочность», «филигранность» операций, «нестандартную» ситуацию. Иначе говоря, финансовая выгода от устранения небольших повреждений своими силами с помощью современной автохимии — очевидна. Особенно в сегодняшней непростой экономической ситуации. Нужно только внимательно изучать все инструкции, написанные на упаковках, и точно выполнять предписания — ремонт своими руками будет таким же эффективным, как в профессиональном сервисе.