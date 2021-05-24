Почему далеко не всякое мотоциклетное масло подходит для «эндуро»

Начать подготовку к летнему сезону владельцам так называемых внедорожных мотоциклов (это «эндурики», «кроссачи» и питбайки) следует с замены масла. Но прежде, чем слить старую отработавшую смазку, ее необходимо немножко прогреть, дабы она стала более жидкой и заодно взболомутила в процессе циркуляции по системе, густые отложения, осевшие на стенках движка. Кстати, чтобы как следует почистить мотор изнутри, в старое масло можно добавить пятиминутную промывку от Liqui Moly, средство под названием Engine Flush.
Я вам песенку спою про пять минут…
Это средство применяется для профилактической промывки двигателя при стандартном интервале замены масла. Motorbike Engine Flush мягко и бережно растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы. Не стоит переживать, что этот «топинг» разжижает масло и агрессивно воздействует на сальники и уплотнительные кольца, сделанные из резины.
Скорее напротив, благодаря пакету защитных моторных присадок, в процессе промывки движка на трущихся поверхностях образуется защитный слой, снижающий трение. А содержащийся в составе Liqui Moly Motorbike Engine Flush комплекс по уходу за резиновыми деталями системы, делает манжеты и другие изделия из резины более эластичными, что в конечном счете продлевает срок их службы. Добавляется промывка в старое прогретое масло, после чего мотор должен «помолотить» на холостом ходу десять минут.
И вот как раз с прогревом масла могут возникнуть сложности, потому как завести движок мотоцикла, простоявшего всю зиму в дачном гараже, бывает ой как непросто. Бензин, оставшийся в поплавковой камере карбюратора, за несколько месяцев простоя становится слабо горючим. А если качество залитого топлива было откровенно никудышным, то жиклеры и каналы карбюратора запросто могли закупориться тяжелыми нефтяными фракциями. В этом случае, придется снимать с мотоцикла карбюратор, разбирать его и промывать. Для промывки «карба» воспользуйтесь Спреем-очистителем карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger. Аэрозоль, содержит комплекс агрессивных растворителей с характерным сильным химическим запахом. Растворяет все типичные загрязнения впускного тракта бензиновых двигателей, такие как масло, углеродистый нагар и т. п. Vergaser-Aussen-Reiniger практически мгновенно очистит ваш карбюратор от всякой гадости.
Вторая жизнь бензина
Если же качество топливо не вызывает опасений, то для легкого запуска рекомендуем слить с поплавковой камеры старый бензин, чтобы его место занял более горючий бензин из бака. Кстати, вдохнуть в прошлогоднюю «горючку» новую жизнь поможет уникальное в своем роде средство Speed Benzin Zusaltz от немецкого бренда Liqui Moly, которое содержит в своем составе катализаторы горения. Они делают сгорание топлива более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива.
В идеале, этой комплексной присадкой желательно пользоваться при каждой заправке, ведь она снижает трение и износ подвижных деталей топливной аппаратуры, защищает от коррозии в случаях применения спиртосодержащего бензина, поддерживает топливную систему в постоянной чистоте. Liqui Moly Speed Benzin Zusaltz может использоваться как консервант топлива, так и в качестве добавки в старый «керосин», чтобы улучшить его свойства.
Внимание, эфир!
Еще одно чудодейственное средство для легкого запуска мотора после сезонного простоя — Liqui Moly Start Fix. Этот так называемый «быстрый пуск» содержит в своем составе эфиры, сжиженный газ и антикоррозионные компоненты. За счет хорошей воспламеняемости эфира и сильного влаговытесняющего действия, двигатель заводится даже при очень слабой искре. Start Fix существенно ускоряет запуск мотора после длительного простоя, и в условиях высокой влажности, при затруднениях в подаче топлива и слабом аккумуляторе.
Состав не повреждает клапаны двигателей и обеспечивает отличную антикоррозионную защиту деталям. Поверьте, спрей Liqui Moly Start Fix обязательно должен быть в каждом дачном гараже, ведь лучшего средства для быстрого запуска движков сезонной техники попросту еще не придумано.
Off-road и только!
Ну, отлично: мотор завели, «промывку» погоняли, отработку слили… Теперь заливаем новый лубрикант. При выборе масла важно помнить, что внедорожные мотоциклы эксплуатируются преимущественно на низких скоростях. Однако при этом нагрузка на двигатель куда более высокая, нежели на дорожной технике. Представьте: прямая пыльная дорожка, по которой «мот» мчит во весь опор, сменяется глубокой лужей, в которой раскаленный ДВС мгновенно остывает. Затем начинается глинистая колея, где на «первой» или «второй» передаче райдер пытается пробиться вперед, выкручивая ручку газа на всю. Температура движка на повышенных оборотах возрастает, а вот естественного обдува радиатора или цилиндра, увы, нет. В общем, как ни крути, а моторы внедорожных мотоциклов работают на износ.
Именно поэтому в маслах Liqui Moly из линейки OFFROAD используется специальный комплекс присадок, позволяющих в разы продлить срок службы мотора двухколесного внедорожника. Для 4-тактных «движков» можно посоветовать синтетическое моторное масло Motorbike 4T Offroad с вязкостью 10W-40. В основе этой смазки использована синтетическая базовая основа, сочетающая противоизносные свойства с высоким индексом вязкости. Данная техническая жидкость стойко переносит любые невзгоды: перегрев, попадание некоторого количества воды или пыли. Современный пакет присадок обеспечивает прекрасную совместимость с фрикционными материалами и оптимальное смазывание как самого двигателя, так и коробки передач мототехники.
Вообще внедорожная мотолинейка Liqui Moly отличается поистине сумасшедшим разнообразием (есть даже масло для гоночной высоконагруженной мототехники с повышенной вязкостью Motorbike 4T Synth Offroad Race 10W-60). Чтобы правильно подобрать смазку именно для вашей модели кроссача, эндуро или питбайка, рекомендуем ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя и подобрать соответствующий лубрикант от Liqui Moly.
Связанные одной цепью
При подготовке двухколесного внедорожника к сезону обязательно уделите внимание приводной цепи (хотя, положа руку на сердце, владельцы «кроссачей» и «эндуриков», рассекающие по бездорожью, должны обслуживать этот узел после каждой покатушки). Итак, для начала проверьте натяжение этой «премудрой железяки». Увы, даже самые качественные японские цепочки от постоянных прыжков чуть растягиваются и провисают. Ну а если мы говорим о приводных цепях «made in China», то постоянное увеличение в размерах для них считается нормой.
Далее цепь необходимо очистить от старой смазки и грязи. Для этих целей воспользуйтесь спреем Liqui Moly Motorbike Ketten-Reiniger. Аэрозоль на основе легких нефтяных растворителей без труда удаляет остатки старой смазки, жиры, грязь. За счет сильной струи он сбивает оставшиеся отложения и великолепно проникает в тонкие зазоры, вытесняя влагу.
При этом, что немаловажно, очиститель не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи. После того, как мы хорошенько промыли цепь, необходимо дать ей просохнуть, дабы очиститель полностью испарился из всех зазоров. Обычно это занимает около 2—3 минут.
Затем берем флакон со специальным спреем для приводной цепи мотоциклов Motorbike Kettenspray Enduro от Liqui Moly и, согласно инструкции, наносим состав на звенья. Данный состав специально окрашен в слегка белый цвет, чтобы владелец «моцака» мог контролировать количество нанесенной смазки. Не старайтесь добиться чрезмерно белого цвета, поскольку это будет свидетельствовать о том, что вы переборщили с дозировкой. Это кашу маслом не испортишь, а вот приводную цепь — запросто, поскольку излишняя смазка будет своего рода магнитом для пыли и песка.
Так же внимательно следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозной диск. Если это все же случилось, то обязательно удалите ее, воспользовавшись все тем же быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger. После обработки цепи не торопитесь с поездкой, поскольку одним компонентам, входящим в состав спрея Liqui Moly Motorbike Kettenspray Enduro, необходимо образовать равномерную пленку, а другим — испариться, сделав смазку более вязкой. Правильное использование этого продукта существенно продлевает срок службы приводной цепи.
Motorbike Kettenspray Enduro устраняет шум и рывки в движении, ухаживает за сальниками цепи. Содержащаяся в составе микрокерамика снижает трение и позволяет смазке выдерживать высокие нагрузки и температуры при эксплуатации.
Само собой разумеется, при подготовке «мотика» к сезону нужно смазать приводные тросики сцепления и дроссельной заслонки, почистить и пропитать специальным маслом воздушный фильтр, протянуть резьбовые соединения и проверить тормозную систему. Будете на даче — обязательно уделите обслуживанию вашего «двухколесного друга» пару часов своего времени, и он вам ответит взаимностью.