Почему далеко не всякое мотоциклетное масло подходит для «эндуро»

Скорее напротив, благодаря пакету защитных моторных присадок, в процессе промывки движка на трущихся поверхностях образуется защитный слой, снижающий трение. А содержащийся в составе Liqui Moly Motorbike Engine Flush комплекс по уходу за резиновыми деталями системы, делает манжеты и другие изделия из резины более эластичными, что в конечном счете продлевает срок их службы. Добавляется промывка в старое прогретое масло, после чего мотор должен «помолотить» на холостом ходу десять минут.

И вот как раз с прогревом масла могут возникнуть сложности, потому как завести движок мотоцикла, простоявшего всю зиму в дачном гараже, бывает ой как непросто. Бензин, оставшийся в поплавковой камере карбюратора, за несколько месяцев простоя становится слабо горючим. А если качество залитого топлива было откровенно никудышным, то жиклеры и каналы карбюратора запросто могли закупориться тяжелыми нефтяными фракциями. В этом случае, придется снимать с мотоцикла карбюратор, разбирать его и промывать. Для промывки «карба» воспользуйтесь Спреем-очистителем карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger. Аэрозоль, содержит комплекс агрессивных растворителей с характерным сильным химическим запахом. Растворяет все типичные загрязнения впускного тракта бензиновых двигателей, такие как масло, углеродистый нагар и т. п. Vergaser-Aussen-Reiniger практически мгновенно очистит ваш карбюратор от всякой гадости.

Вторая жизнь бензина

Если же качество топливо не вызывает опасений, то для легкого запуска рекомендуем слить с поплавковой камеры старый бензин, чтобы его место занял более горючий бензин из бака. Кстати, вдохнуть в прошлогоднюю «горючку» новую жизнь поможет уникальное в своем роде средство Speed Benzin Zusaltz от немецкого бренда Liqui Moly, которое содержит в своем составе катализаторы горения. Они делают сгорание топлива более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива.