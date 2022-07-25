6 пунктов экономии: как владельцам грузовиков «нажиться» на платных дорогах

Есть у русского менталитета такая особенность, как нежная любовь ко всему бесплатному. Взять, к примеру, те же скоростные трассы: некоторые водители готовы часами простаивать на «пробочных» альтернативах, лишь бы сохранить сотню-другую рубликов. Но если для простых «частников» такой принципиальный подход — вопрос исключительно времени, потраченного впустую, то для транспортных компаний — упущенная выгода и лишние расходы.
Мало кто задумывается о том, что платные дороги — это не только избавление от пресловутых заторов, а целый комплекс услуг. Но раз уж сие обстоятельство самое очевидное, то с него и начнем. Водитель грузовой машины не стоит в пробках и разгоняется до 90 км/ч — следовательно, он быстрее добирается до пунктов назначения и выполняет больше заказов. А что выгоднее для бизнеса: сэкономить несколько сотен рублей на проезде или совершить дополнительную доставку? Ответ очевиден.
Другое важное преимущество платных трасс — качественное асфальтовое покрытие: отсутствие ощутимых стыков, пробоин, кочек. Для водителя это — наслаждение за рулем, а для владельца автомобиля — будь то «частник» или транспортная компания — снижение затрат на амортизацию. Чем меньше машина «бегает» по плохим дорогам, тем дольше служат элементы ее подвески и рулевого управления. А значит, собственник тратит меньше денег на ремонт и обслуживание. Если мы говорим о грузовом сегменте, то это — внушительные суммы.
В продолжение темы ремонта — на платных магистралях в разы выше уровень безопасности за счет того же покрытия, освещения, систем наблюдения и предупреждения, отсутствия одноуровневых пересечений с другими дорогами, светофоров и пешеходов. Чтобы угодить на «платнике» в ДТП, нужно очень постараться. А раз риск аварий ниже, значит, и меньше затрат на восстановление авто (работы, запчасти). И это не говоря о том, что подбитая машина может неделями простаивать на СТО — колоссальные потери для бизнеса.
Впрочем, чтобы транспортная компания потеряла деньги, водителю вовсе не обязательно попадать в ДТП — можно просто заглохнуть посреди дороги вследствие какой-либо неисправности. Не спорим, поломки происходят везде, в том числе и на «платниках». Только вот на скоростных трассах госкомпании «Автодор» круглосуточно дежурят аварийные комиссары, готовые сделать все возможное, чтобы помочь водителю решить проблему. Оперативно и, что главное, совершенно бесплатно.
Пятая статья экономии для бизнеса при пользовании платных дорог — снижение затрат на топливо. Как мы уже говорили, скоростные трассы отличаются качественным дорожным покрытием, отсутствием перекрестков и пешеходных переходов. Следовательно, водитель может все время поддерживать «крейсерскую» скорость, избегая ненужных торможений и ускорений, когда горючка расходуется наиболее активно. К слову, это — большой плюс и для экозащитников, ведь при «ровной» езде уменьшаются и объемы вредных выбросов в атмосферу.
Наконец, шестая причина перейти на платные трассы — освобождение от взносов в систему «Платон». Напомним, что они обязательны для всех грузовых машин разрешенной массой более 12 тонн — своеобразная компенсация вреда, причиняемого федеральным дорогам. Здесь никаких хитростей и скрытых смыслов: на скоростных магистралях оплату в «Платон» просто не взимают. Возмещение «ущерба», нанесенного асфальту, как бы уже включено в стоимость проезда. То есть экономим 2,54 рубля на каждом километре.
Это что касается прочих расходов и упущенной выгоды. А ведь транспортные компании могут экономить средства и на самом проезде по платным дорогам. Каким образом? Расплачиваясь транспондером T-pass. Установив устройство в нижней части лобового стекла (для грузовых авто), собственник может рассчитывать на скидки по Программе лояльности.
Пользователям транспондеров T-pass, подключенных к Программе лояльности (сделать это можно в мобильном приложении или в Центре поддержки и обслуживания), за каждый оплаченный устройством проезд по дорогам ГК «Автодор» начисляются баллы. Их, в свою очередь, можно обменять на дополнительную скидку от 3 до 15% при расчете за пользование трассами — она будет действовать в течение месяца на всех трассах «Автодора».
«Прайс-лист» на скидки выглядит следующим образом: на 500 баллов можно «купить» 3%, на 1000 баллов — уже 5%, на 2000 баллов — 7%, на 4000 баллов — 10%, а на 6000 баллов — 15%. При этом, чтобы накопить 100 баллов, достаточно проехать либо 50 км по платному участку протяженностью больше 100 км, либо Пункт взимания платы или рамку на ЦКАД. Для транспортной компании набрать нужное число бонусов труда не составит. Особенно учитывая, что в период действия приобретенной скидки баллы продолжают накапливаться.
Добавим, что скидку по Программе лояльности госкомпании «Автодор» можно активировать как на текущий месяц, так и на любой другой в течение года. А если планы внезапно изменятся, то приобретенный бонус можно отменить и перенести на другое время (главное — сделать это до того, как наступит льготный период). Еще один нюанс: если к одному лицевому счету привязано несколько транспондеров T-pass, то скидка для каждого устройства покупается отдельно.
Если помните, в самом начале мы говорили о том, что платные дороги — это целый комплекс услуг. И оценить его многообразие в полной мере могут как раз таки профессиональные перевозчики — индивидуальные предприниматели или юридические лица, вступившие с компанией «Автодор — Платные Дороги» в так называемое бизнес-партнерство. Для тех корпоративных клиентов, что используют транспондеры T-pass, доступно еще много разных «полезностей».
Приведем в пример некоторые из них: детализированные отчеты о проездах, выписки по всем транзакциям по лицевому счету, круглосуточная информационная поддержка, возможность «перемещения» устройств (объединение на один лицевой счет, передача от одного юр.лица другому, присоединение транспондера нового сотрудника к счету компании или наоборот), электронный документооборот и оперативная экспресс-доставка, расширенная гарантия на устройства.
Иными словами, транспондеры T-pass существенно упрощают жизнь не только водителям и сотрудникам, ответственным за обслуживание автопарка, но и логистам, которые могут строить более точные маршруты по платным дорогам, а также бухгалтерам. Но самое главное, повторимся, они реально экономят деньги, что чрезвычайно важно для любого бизнеса. Ведь, как мы выяснили, скоростные трассы и впрямь способны сократить расходы и увеличить прибыль — разумеется, при грамотном использовании всех возможностей.