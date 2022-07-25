6 пунктов экономии: как владельцам грузовиков «нажиться» на платных дорогах

Другое важное преимущество платных трасс — качественное асфальтовое покрытие: отсутствие ощутимых стыков, пробоин, кочек. Для водителя это — наслаждение за рулем, а для владельца автомобиля — будь то «частник» или транспортная компания — снижение затрат на амортизацию. Чем меньше машина «бегает» по плохим дорогам, тем дольше служат элементы ее подвески и рулевого управления. А значит, собственник тратит меньше денег на ремонт и обслуживание. Если мы говорим о грузовом сегменте, то это — внушительные суммы.

В продолжение темы ремонта — на платных магистралях в разы выше уровень безопасности за счет того же покрытия, освещения, систем наблюдения и предупреждения, отсутствия одноуровневых пересечений с другими дорогами, светофоров и пешеходов. Чтобы угодить на «платнике» в ДТП, нужно очень постараться. А раз риск аварий ниже, значит, и меньше затрат на восстановление авто (работы, запчасти). И это не говоря о том, что подбитая машина может неделями простаивать на СТО — колоссальные потери для бизнеса.

Впрочем, чтобы транспортная компания потеряла деньги, водителю вовсе не обязательно попадать в ДТП — можно просто заглохнуть посреди дороги вследствие какой-либо неисправности. Не спорим, поломки происходят везде, в том числе и на «платниках». Только вот на скоростных трассах госкомпании «Автодор» круглосуточно дежурят аварийные комиссары, готовые сделать все возможное, чтобы помочь водителю решить проблему. Оперативно и, что главное, совершенно бесплатно.