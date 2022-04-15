Как выглядит российский зерновоз нового поколения

В последнее время крупные зерновые хозяйства приобретают собственные сцепки — такая схема оказывается нажнее, чем надеяться на нанятого перевозчика. При этом аграрии стараются выбирать продвинутые модели — с трехсторонней разгрузкой и другими опциями.

Именно такой зерновоз представила российская компания Bonum. Новый самосвальный полуприцеп способен перевезти от 46 до 58 кубометров зерна, так как может предлагаться в трех или четырехосном исполнении, а также — в модификации с вынесенной осью.

Новинка оснащена тремя гидроцилиндрами, делителем потока для равномерного подъема гидроцилиндров и гидравлическим ограничителем хода. Специальная конструкция кузова повышает прочность и допустимую нагрузку, а растяжки вдоль него — усиливают жесткость конструкции.