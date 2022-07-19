Президенту Российской Федерации Путину В. В.

Я уверен, что Россия с ее колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом за короткий период времени может войти в двадцатку мировых лидеров по таким показателям, как «Индекс человеческого развития» и «ВВП на душу населения». На пути к этой цели будет полезен пример стран, которые уже продемонстрировали значительные успехи в той или иной сфере экономики и общественной жизни. Адаптация эффективного доказанного зарубежного опыта к российским реалиям ускорит прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, еще в 2015 году я впервые начал формировать идеи и предложения, направленные на повышение уровня жизни россиян. Так в 2016 году зародился проект «20 идей по развитию России».

Миссия проекта заключается в изучении успешного мирового опыта в различных областях социально-экономической деятельности и внедрении его в контексте России с целью кратного повышения качества жизни ее граждан. Проект не преследует никаких политических целей, и я, как его единственный автор, не связан с политиками из России или других стран.

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, чтобы успешные реформы, тщательно выверенные и составленные с учетом специфики России, были поддержаны общественностью и стали реальностью. Все мои предложения публикуются на сайте 20idei.ru, а также широко освещаются в средствах массовой информации и социальных сетях. Таким образом, я стремлюсь не только привлечь внимание к проекту, но и вызвать интерес к обсуждению среди всех, кому небезразлично будущее страны.

Хотя я сам не являюсь гражданином России и на данный момент не проживаю на ее территории, Россия является моей исторической родиной, там мои корни. Именно с этой страной меня связывает не только история моих предков, но и общие культурные ценности. Мой прадед и другие родственники погибли на поле битвы в Великой Отечественной войне, сражаясь против нацизма. Вот почему мне хочется видеть Россию в числе самых процветающих стран мира, и поэтому я вкладываю время и усилия, чтобы сделать все зависящее от меня в данном направлении.

Безусловно, государство, в первую очередь по Вашей инициативе, принимает решительные действия в плане разработки и реализации стратегии по развитию страны и повышению уровня жизни общества. Изданный Вами в 2020 году Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» четко определяет приоритетные для нации цели:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

Идеи, разработанные мной и представленные вниманию общественности и государства в 2021–2022 годах, как раз были составлены с тем расчетом, чтобы способствовать достижению поставленных национальных целей. Каждая из почти пятидесяти тем содержит в себе конкретные шаги, воплотив которые можно приблизиться к достижению целевых показателей в рамках государственной стратегии.

Ниже перечислены преимущества, которые проект «20 идей по развитию России» может дать государству:

Большинство предлагаемых мной решений не требуют финансирования из государственного бюджета. Остальные либо содержат предложения об источниках финансирования и пополнения госбюджета, либо демонстрируют быструю окупаемость с получением дальнейшей выгоды для него

Уверенность в успешности предлагаемых мер основана на скрупулезном изучении экономического и социального эффекта, который проявился в странах, где они были применены. (Стоит отметить, что некоторые мои предложения основаны на собственных рассуждениях и не имеют практического внедрения в мире, но таковые являются редким исключением).

Предлагаемые меры помогут органам государственной власти в решении сложных социально-экономических проблем, убрав часть бремени по разработке концепции и обоснованию внедряемых мер с плеч госслужащих.

Со своей стороны, с целью реализовать предлагаемые мной идеи, я готов выполнить посильные задачи, поступающие от органов государственной власти.

Очевидно, что без поддержки государства такой проект не достигнет своей цели. Поэтому я неоднократно обращался к органам государственной власти с просьбой инициировать то или иное изменение, направленное на благо общества, в первую очередь на законодательном уровне. В ответах, полученных от Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента и профильных министерств, содержалась различного рода реакция: от категорического несогласия до положительной оценки с готовностью госоргана учесть мои предложения в его дальнейшей деятельности. Но тем не менее ни одно из множества предложенных мною инициатив в различных сферах до сих пор не получило ожидаемого развития со стороны государства в виде положительных решений или поставленных задач.

Я прошу Вас от имени Президента Российской Федерации оказать поддержку проекту «20 идей по развитию России», рассмотрев содержащиеся в нем предложения и обратив внимание органов государственной власти на необходимость внедрения наиболее актуальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием сделать жизнь россиян лучше, я уверен, что при должном внимании со стороны государства мои предложения способны привести Россию к еще большему процветанию.

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш положительный ответ.

С уважением,

Дмитрий Давыдов,

автор проекта «20 идей по развитию России»

Открытое письмо президенту Российской Федерации Путину В. В.