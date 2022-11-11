Способы надолго и качественно защитить автомобиль от ржавчины

Для начала нужно защитить от ржавчины кузов. Если машина уже изрядно «побегала», то перед зимним сезоном с солевыми ваннами и пескоструем необходимо обязательно провести обработку наименее защищенных элементов кузова, которые за летний сезон получили ссадины. Новых авто, кстати, это тоже касается. Рассчитывать, что антикоррозионная обработка была сделана на заводе, можно, но не стоит. Сколько есть видео о том, что как таковая антикоррозионная обработка на конвейере не выполняется, и новые машины уже имеют ржавые швы.
А дилеры… ну они же «допами» живут, соответственно, антикорят. Поверьте, в лучшем случае дунут «мовилем» для виду. Год-другой машина ходит, на третий ее уже в трейд-ин сдают. Для дилеров раньше важно было делать план по продажам. Сегодня потока желающих менять авто-трехлетку на новую машину нет. Большинство настроено продолжать ездить на том, что есть.
Посему берем дело в свои руки и осматриваем внимательно кузов. Начинаем с низов, которые очень не хотят сгнить, а именно с порогов и днища. Особое внимание местам, где были контакты с различными предметами. Вы притирались о высокий бордюр порогами? А уверены, что не было прилета камней по днищу.
Если при осмотре обнаружили поврежденное покрытие или, еще хуже, голый металл, берем пушечное сало, добавляем в него отработку, разогреваем с помешиванием…. Стоп-стоп! Отставить колхоз! Это только у гаражных сказочников отработка, в которой полным-полно окислов, может эффективно бороться с коррозией. На деле все наоборот. Так что применять будем только специализированные средства. Для защиты днища используют специальный антикор, который создает на металле прочную ненамокающую пленку для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
В качестве примера можем привести препарат reinWell RW−91, который производится в России по немецкой лицензии. Помимо защитных функций, RW−91 еще и нейтрализует остатки ржавчины, которую не удалили с поверхности перед нанесением препарата. Но, это не значит, что состав можно просто распылить и забыть. Подготовить поверхность все-таки придется. Каким бы ни был эффективным антикор, очистку, обезжиривание и сушку днища машины никто не отменял. Кстати, такая обработка улучшит еще и шумоизоляцию.
Часто коррозия идет снаружи внутрь. Как кариес у зуба. На поверхности вроде небольшая точка, а внутри уже все, хоть вырывай. Основной рассадник ржавчины может быть скрыт от глаз — он находится внутри, в полостях порогов. И поскольку механически удалить оттуда ржу невозможно, нужна эффективная химия, которая пропитает собой окислы и остановит дальнейшее их развитие. Для обработки скрытых полостей используются составы типа «мовиль», в которые помимо химических соединений, подавляющих коррозию, входит еще порошок цинка, усиливающий эффект защиты, например, отечественный «Антикор Мовиль» фирмы RUSEFF. Цинк и коррозия — злейшие враги.
Кстати, раз уж взялись за «мовиль», то обработаем стыки кузова и петель дверей, полости в капоте и крышке багажника, пройдемся по чашам стоек, ну и в нижние полости дверей неплохо бы задуть препарат.
Заодно прочистите сливные отверстия. Бывает, что воды в дверях скапливается довольно много.
Теперь нужно заняться порогами. Снаружи их можно обработать, например, антигравием reinWell RW−90. Обработка таким препаратом защитит пороги автомобиля от песка и камней, образуя на них своеобразный панцирь.
Ну и, разумеется, нужно позаботиться о колесных нишах. Подкрылки, повторяющие их внутренние контуры, есть — это хорошо. Но это не про заводские накладки. Они толком не защитят ни от камней, ни от пескоструя. Конечно, можно купить качественные локеры. Но для их монтажа придется дырявить саморезами отбортовки крыльев. А можно обойтись без дыр? Можно, — нанесите на поверхность ниши специальное, стойкое к механическому воздействию покрытие. Называется такое — жидкие подкрылки. Неплохо себя зарекомендовали, например, средства на основе синтетического каучука, которые образуют эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие, например, от той же фирмы RUSEFF. С адгезией также полный порядок. Главное очистить, обезжирить и высушить поверхность перед нанесением состава. Продержатся такие «Жидкие подкрылки» минимум пару сезонов, даже при интенсивной эксплуатации.
Вот относительно простые мероприятия с небольшими затратами средств и времени, которые помогут продлить срок службы самого дорогого элемента автомобиля — его кузова.
Все, что потратите на такой антикор, вернется сторицей при продаже авто. С целым, нетронутым ржавчиной кузовом машину продать гораздо проще и быстрее, чем пораженную коррозией. Когда рыночная ситуация стабилизируется, это может быть очень даже кстати.