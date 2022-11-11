Способы надолго и качественно защитить автомобиль от ржавчины

А дилеры… ну они же «допами» живут, соответственно, антикорят. Поверьте, в лучшем случае дунут «мовилем» для виду. Год-другой машина ходит, на третий ее уже в трейд-ин сдают. Для дилеров раньше важно было делать план по продажам. Сегодня потока желающих менять авто-трехлетку на новую машину нет. Большинство настроено продолжать ездить на том, что есть.

Посему берем дело в свои руки и осматриваем внимательно кузов. Начинаем с низов, которые очень не хотят сгнить, а именно с порогов и днища. Особое внимание местам, где были контакты с различными предметами. Вы притирались о высокий бордюр порогами? А уверены, что не было прилета камней по днищу.

Если при осмотре обнаружили поврежденное покрытие или, еще хуже, голый металл, берем пушечное сало, добавляем в него отработку, разогреваем с помешиванием…. Стоп-стоп! Отставить колхоз! Это только у гаражных сказочников отработка, в которой полным-полно окислов, может эффективно бороться с коррозией. На деле все наоборот. Так что применять будем только специализированные средства. Для защиты днища используют специальный антикор, который создает на металле прочную ненамокающую пленку для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.