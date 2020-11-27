Реагенты и ржавчина: как часто нужно мыть автомобиль зимой

Многие водители считают, что мыть автомобиль зимой нужно гораздо реже, чем летом, обосновывая это тем, что грязь на кузове выступает в качестве естественной защиты. Во-первых, из-за слоя грязи реагентам труднее добраться до лакокрасочного покрытия и железа. Во-вторых, при мелких дорожных происшествиях она защитит кузов от глубоких царапин.

Однако другие автомобилисты с ними не соглашаются. И считают, что мыть автомобиль зимой нужно гораздо чаще, чем летом. И в их позиции больше логики.

Все дело в том, что техническая соль, участвующая в составах реагентов, которые тоннами выливают на наши дороги — весьма агрессивная среда. Смешавшись со снегом, грязью и продуктами выхлопа она меняет свой качественный состав, превращаясь в едкий коктейль, способный разрушать лакокрасочное покрытие, резину, хром и вызывающий стремительную коррозию металлических деталей автомобиля. Незащищенный металл за пару сезонов может покрыться коричневыми жучками, что повлечет за собой дорогостоящие малярные работы.