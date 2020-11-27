Реагенты и ржавчина: как часто нужно мыть автомобиль зимой

Фото: АвтоВзгляд
Коммунальщики уверяют, что используемые для обработки дорог реагенты безвредны для автомобилей и людей — большинство химикатов созданы на основе соли. Однако соль, смешанная со снегом, грязью и выхлопом оказывает крайне негативное влияние, как на металл кузова и других деталей автомобиля, так и на резину и резиносодержащие элементы в отделке. А потому необходимо обязательно мыть автомобиль зимой. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как часто это нужно делать, чтобы уберечь кузов от коррозии.

Многие водители считают, что мыть автомобиль зимой нужно гораздо реже, чем летом, обосновывая это тем, что грязь на кузове выступает в качестве естественной защиты. Во-первых, из-за слоя грязи реагентам труднее добраться до лакокрасочного покрытия и железа. Во-вторых, при мелких дорожных происшествиях она защитит кузов от глубоких царапин.

Однако другие автомобилисты с ними не соглашаются. И считают, что мыть автомобиль зимой нужно гораздо чаще, чем летом. И в их позиции больше логики.

Все дело в том, что техническая соль, участвующая в составах реагентов, которые тоннами выливают на наши дороги — весьма агрессивная среда. Смешавшись со снегом, грязью и продуктами выхлопа она меняет свой качественный состав, превращаясь в едкий коктейль, способный разрушать лакокрасочное покрытие, резину, хром и вызывающий стремительную коррозию металлических деталей автомобиля. Незащищенный металл за пару сезонов может покрыться коричневыми жучками, что повлечет за собой дорогостоящие малярные работы.

Фото: АвтоВзгляд

Негативное влияние растворенных в талой воде солей в виде потемнений и пятен можно особенно наблюдать на хромированных элементах отделки, на колесных дисках, арках и порогах автомобиля. Как вода точит камень, так и реагенты съедают слой за слоем лакокрасочное покрытие кузова. И в один прекрасный момент там, где раньше были микроскопические сколы или неглубокие царапины появляются пятна ржавчины, которые, если не локализовать и не лечить, расползаются, поражая все большие участки. Это означает только одно — автомобиль зимой обязательно нужно мыть. И делать это необходимо хотя бы один раз в месяц.

Однако зимняя мойка транспотного средства тоже должна быть правильной. Мыть автомобиль нужно обязательно с использованием качественной активной пены, оставив последнюю на несколько минут на кузове, чтобы она отработала, максимально смыв налипшие слои агрессивной грязи. При этом обязательно стоит уделить внимание не только «лакокраске», но и наиболее уязвимым его частям, таким как арки и пороги. В идеале пару раз за зимний период как следует промыть днище автомобиля.

После водных процедур необходимо тщательно высушить кузов и протереть стекла, чтобы те на морозе не примерзли к направляющим. Обязательно следует продуть замки, дверные ручки и механизмы зеркал. И, конечно же, будет лучше, если после мойки кузов автомобиля и уплотнители будут обработаны специальными защитными составами и восками. Это гораздо активнее снизит агрессивное воздействие реагентов на кузов, чем если не мыть автомобиль зимой вовсе.

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27 ноября 2020
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