Реагенты и ржавчина: как часто нужно мыть автомобиль зимой

Многие водители считают, что мыть автомобиль зимой нужно гораздо реже, чем летом, обосновывая это тем, что грязь на кузове выступает в качестве естественной защиты. Во-первых, из-за слоя грязи реагентам труднее добраться до лакокрасочного покрытия и железа. Во-вторых, при мелких дорожных происшествиях она защитит кузов от глубоких царапин.
Однако другие автомобилисты с ними не соглашаются. И считают, что мыть автомобиль зимой нужно гораздо чаще, чем летом. И в их позиции больше логики.
Все дело в том, что техническая соль, участвующая в составах реагентов, которые тоннами выливают на наши дороги — весьма агрессивная среда. Смешавшись со снегом, грязью и продуктами выхлопа она меняет свой качественный состав, превращаясь в едкий коктейль, способный разрушать лакокрасочное покрытие, резину, хром и вызывающий стремительную коррозию металлических деталей автомобиля. Незащищенный металл за пару сезонов может покрыться коричневыми жучками, что повлечет за собой дорогостоящие малярные работы.
Негативное влияние растворенных в талой воде солей в виде потемнений и пятен можно особенно наблюдать на хромированных элементах отделки, на колесных дисках, арках и порогах автомобиля. Как вода точит камень, так и реагенты съедают слой за слоем лакокрасочное покрытие кузова. И в один прекрасный момент там, где раньше были микроскопические сколы или неглубокие царапины появляются пятна ржавчины, которые, если не локализовать и не лечить, расползаются, поражая все большие участки. Это означает только одно — автомобиль зимой обязательно нужно мыть. И делать это необходимо хотя бы один раз в месяц.
Однако зимняя мойка транспотного средства тоже должна быть правильной. Мыть автомобиль нужно обязательно с использованием качественной активной пены, оставив последнюю на несколько минут на кузове, чтобы она отработала, максимально смыв налипшие слои агрессивной грязи. При этом обязательно стоит уделить внимание не только «лакокраске», но и наиболее уязвимым его частям, таким как арки и пороги. В идеале пару раз за зимний период как следует промыть днище автомобиля.
После водных процедур необходимо тщательно высушить кузов и протереть стекла, чтобы те на морозе не примерзли к направляющим. Обязательно следует продуть замки, дверные ручки и механизмы зеркал. И, конечно же, будет лучше, если после мойки кузов автомобиля и уплотнители будут обработаны специальными защитными составами и восками. Это гораздо активнее снизит агрессивное воздействие реагентов на кузов, чем если не мыть автомобиль зимой вовсе.