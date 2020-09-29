Что такое сервисные контракты на автомобиль и зачем они нужны?

Сервисный контракт — это договор, который обычно заключается сроком до пяти лет. В рамках этого документа владелец коммерческой техники может регулярно проходить ТО у официальных дилеров марки, заранее оплатив сумму будущего техобслуживания. При этом бонусом будет идти хорошая скидка: обычно стоимость запасных частей и оригинального масла по контракту выходит на 20—25% ниже, чем в рамках разового техобслуживания.

При оформлении клиент получает индивидуальный план ТО для каждой машины, в котором учтены особенности эксплуатации техники. Взамен от хозяина требуется использование фирменного масла, оригинальных запасных частей и специального инструмента при проведении всех сервисных работ. То есть приехать на сервис со своими неоригинальными запчастями и расходниками не получится — их должен предоставить дилер.