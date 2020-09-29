Что такое сервисные контракты на автомобиль и зачем они нужны?

Сервисный контракт — это договор, который обычно заключается сроком до пяти лет. В рамках этого документа владелец коммерческой техники может регулярно проходить ТО у официальных дилеров марки, заранее оплатив сумму будущего техобслуживания. При этом бонусом будет идти хорошая скидка: обычно стоимость запасных частей и оригинального масла по контракту выходит на 20—25% ниже, чем в рамках разового техобслуживания.
При оформлении клиент получает индивидуальный план ТО для каждой машины, в котором учтены особенности эксплуатации техники. Взамен от хозяина требуется использование фирменного масла, оригинальных запасных частей и специального инструмента при проведении всех сервисных работ. То есть приехать на сервис со своими неоригинальными запчастями и расходниками не получится — их должен предоставить дилер.
Если условия эксплуатации машины изменились, к существующему договору просто составляется дополнительное соглашение (скорее всего, при этом изменятся размеры ежемесячного платежа). От клиента требуется лишь заранее уведомить дистрибьютора об изменениях условий работы. Кроме того, в бумагах прописан фиксированный годовой пробег. На «перепробег» более 10% обычно закрывают глаза, а за «недопробег» даже делают скидку.
Помимо договора на техническое обслуживание, также существуют специальные продукты. Среди прочего, можно докупить расширенную гарантию, например, на силовую линию — двигатель, коробку передач, ведущий мост. Вдобавок существуют различные пакеты: скажем, контракт может быть дополнен бесплатной эвакуацией, выездом технички и так далее. Конкретный набор пунктов зависит от марки грузовика и может быть весьма обширным.
Понятно, что когда клиенты заняты перевозками, им неудобно быть «привязанными» к одному дилерскому центру. Поэтому контракт разрешает провести регламентные работы (а часто — и внеплановый ремонт) в любом официальном сервисном центре своей марки по всей стране. С учетом того, что дилерские сети сегодня состоят из десятков центров, клиент сможет планировать передвижение техники по России без каких-либо ограничений.
При этом существенно упрощается процедура документооборота. Водителю не надо возить кипу документов, которую потом передавать в бухгалтерию — все бумаги перешлет дистрибьютор марки. Платежи также проходят между клиентом и дистрибьютором, а их механизм можно выбрать по желанию и возможностям. Например, включить стоимость контракта в цену грузовика, чтобы «размазать» ее по ежемесячным лизинговым платежам.
Так что сервисный контракт — это возможность четко зафиксировать стоимость регламентного ТО на весь срок действия документа. Благодаря этому владелец коммерческого трагнспорта сможет лучше контролировать свой бюджет, а заодно получает неплохие скидки. И, похоже, в этой схеме нет никаких минусов.