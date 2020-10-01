Сколько нужно лет, чтобы добиться успеха в сфере грузовых перевозок

На сегодняшний день фирма является одной из крупнейших логистических компаний страны, оказывающих полный комплекс услуг по перевозке грузов по всему миру. Ее автомобильный парк насчитывает более 410 машин, отвечающих экологическому стандарту «Евро-5», а представительства есть в 21 городе России — они покрывают европейскую, уральскую и сибирскую части страны. Всего в компании трудятся более 1300 человек.

Однако помимо России, ключевые направления перевозок «Траско» — СНГ, Европа, Китай и Монголия. Коммерсанты могут похвастать агентской сетью в крупнейших аэро- и морских портах, складами консолидации в КНР и в Евросоюзе, а также собственным учебным центром, где готовят профессиональных водителей.

— За свою 25-летнюю историю компания благополучно прошла несколько волн кризиса и в любой ситуации мы старались видеть перспективы и возможности. Этот год для мировой экономики также был непростым, однако наши успешные действия и готовность к вызовам позволяют сделать вывод, что компания устойчива к резким изменениям и способна противостоять даже самым сложным кризисным явлениям, — подчеркнул в беседе с порталом «АвтоВзгляд» Евгений Шакалида, генеральный директор компании «Траско».