Иномарки заплачут: КАМАЗ готовит супертягач High-Tech

Версию High-Tech оснастили системой ADAS, куда вошел адаптивный круиз-контроль, который позволяет автоматически держать дистанцию за впереди идущим автомобилем. Кроме того, новинка получит мотор мощностью 550 л. с. вместо нынешних 450. Коробка передач заявлена такая же, ZF Traxon, но её внутренности смогу «переваривать» возросший крутящий момент. Дополнительно на трансмиссию навесят гидравлический тормоз-замедлитель.

В кабине водителя встретят улучшенная отделка панели и переоформленный щиток приборов. (Следующий шаг — это так называемая мягкая панель, то есть верхняя часть приборной будет выполнена из мягкого материала). В планах разработчиков вдобавок значится замена рычага стояночного тормоза на кнопку. Кроме того, из предметов первой необходимости заявлен холодильник для продуктов: им хотят оснащать все комплектации.

Портал «АвтоВзгляд» недавно тестировал тягач 54901, который оставил после себя на удивительно хорошие впечатления. А значит исполнение High-Tech будет еще приятнее.