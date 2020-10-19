Зачем мусоровозу гигантская «рука»

И хотя этот опыт довольно сложно реализовать в наших условиях, к нему — как к неизбежности — уже готовятся даже автостроители. Так, например, МАЗ выпустил первый мусоровоз с гигантской «рукой», способной «дотягиваться» до так называемых заглубленных контейнеров, Автомобиль создали специалисты завода «Могилевтрансмаш», входящего в холдинг «БелавтоМАЗ».
– Новый мусоровоз можно назвать технологией завтрашнего дня, — рассказал о новинке порталу «АвтоВзгляд» начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров.-- Прежде всего, он может вдохнуть жизнь в перспективное направление — подземные системы сбора мусора, которые сделают города чище и краше. То есть здесь и комфорт людей. Сам аже втомобиль получился вместительным, «умным» и маневренным. По соотношению цены и качества он выигрышно смотрится на фоне европейских аналогов…
Главное отличие новинки от лассического мусоровоза в том, что она, как уже говорилось, 'вооружена крано-манипуляторной установкой, установленной на крыше кузова. При этом длина кузова осталась прежней, равно как и его объем.
Что же касается самой «гигантской руки», то он, что важно для конечного потребителя, намого дешевле аналогов, размещаемых за кабиной грузовика, хот по грузоподъемности их превосходит. Другая его фишка в том, что и разгрузка мусорных контейнеров, и уплотнение их содержимого в кузове происходят одновременно. Вишенка на торте — возможность дистанционного управления процессам посредством пульта.
При этом мусоровоз нового поколения универсален — его можно использовать и для работы с традиционными мусорными контейнерами, и с заглубленными. Общая кубатура грузовика — 18,5 куб.м, а масса вывозимого мусора — 6,7 т.
– Машина, — продолжае рассказывать г-н Пивоваров, — оснащена по евростандарту, в том числе пятью камерами и монитором в кабине. Мусор взвешивается в режиме реального времени, а шторки над уплотняющей плитой препятствуют его просыпанию. Чтобы было легко перемещаться, оборудованы откидные подножки и поручни…
И остается добавить, что белорусы рассчитывают найти клиентов на свою новинку в том числе и в России.