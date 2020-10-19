Зачем мусоровозу гигантская «рука»

Фото производителя.
Проблема уборки мусора давно стала проблемой для мегаполисов. Контейнеры у жилых домов и дурно пахнут, и привлекают бомжей, да и вообще выглядят не очень эстетично. Между тем, в просвещенной Европе во всю приживается так называемый финский способ сборки мусора, когда мусорные контейнеры размещаются… под землей.

И хотя этот опыт довольно сложно реализовать в наших условиях, к нему — как к неизбежности — уже готовятся даже автостроители. Так, например, МАЗ выпустил первый мусоровоз с гигантской «рукой», способной «дотягиваться» до так называемых заглубленных контейнеров, Автомобиль создали специалисты завода «Могилевтрансмаш», входящего в холдинг «БелавтоМАЗ».

– Новый мусоровоз можно назвать технологией завтрашнего дня, — рассказал о новинке порталу «АвтоВзгляд» начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров.-- Прежде всего, он может вдохнуть жизнь в перспективное направление — подземные системы сбора мусора, которые сделают города чище и краше. То есть здесь и комфорт людей. Сам аже втомобиль получился вместительным, «умным» и маневренным. По соотношению цены и качества он выигрышно смотрится на фоне европейских аналогов…

Главное отличие новинки от лассического мусоровоза в том, что она, как уже говорилось, 'вооружена крано-манипуляторной установкой, установленной на крыше кузова. При этом длина кузова осталась прежней, равно как и его объем.

Фото производителя.

Что же касается самой «гигантской руки», то он, что важно для конечного потребителя, намого дешевле аналогов, размещаемых за кабиной грузовика, хот по грузоподъемности их превосходит. Другая его фишка в том, что и разгрузка мусорных контейнеров, и уплотнение их содержимого в кузове происходят одновременно. Вишенка на торте — возможность дистанционного управления процессам посредством пульта.

При этом мусоровоз нового поколения универсален — его можно использовать и для работы с традиционными мусорными контейнерами, и с заглубленными. Общая кубатура грузовика — 18,5 куб.м, а масса вывозимого мусора — 6,7 т.

– Машина, — продолжае рассказывать г-н Пивоваров, — оснащена по евростандарту, в том числе пятью камерами и монитором в кабине. Мусор взвешивается в режиме реального времени, а шторки над уплотняющей плитой препятствуют его просыпанию. Чтобы было легко перемещаться, оборудованы откидные подножки и поручни…

И остается добавить, что белорусы рассчитывают найти клиентов на свою новинку в том числе и в России.

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19 октября 2020
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