Renault сделала модный микроавтобус Trafic

Новыми стали передний бампер, решетка радиатора, капот и фары, притом оптика перешла на светодиоды.

В салоне появилась совсем другая передняя панель, которая выглядит солиднее прежней: в Renault решили отказаться от округлых форм, сделав ставку на строгие линии. Правда, каркас торпедо остался прежним, поэтому тачскрин медиасистемы вынесен отдельным блоком.

Сам тачскрин стал крупнее. А еще интерьерщики гордятся тем, что внутри стало больше мест для хранения мелочей: для микроавтобусов — это важно. Также французы посчитали важным упомянуть тот факт, что пассажирская подушка безопасности стала крупнее. Теперь она готова «встретить» головы двух человек, так как справа от водителя может стоять не только одноместное кресло, но и двухместный диван.