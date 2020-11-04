Renault сделала модный микроавтобус Trafic

Новыми стали передний бампер, решетка радиатора, капот и фары, притом оптика перешла на светодиоды.
В салоне появилась совсем другая передняя панель, которая выглядит солиднее прежней: в Renault решили отказаться от округлых форм, сделав ставку на строгие линии. Правда, каркас торпедо остался прежним, поэтому тачскрин медиасистемы вынесен отдельным блоком.
Сам тачскрин стал крупнее. А еще интерьерщики гордятся тем, что внутри стало больше мест для хранения мелочей: для микроавтобусов — это важно. Также французы посчитали важным упомянуть тот факт, что пассажирская подушка безопасности стала крупнее. Теперь она готова «встретить» головы двух человек, так как справа от водителя может стоять не только одноместное кресло, но и двухместный диван.
Продолжает список изменений доработанная электроника. В список базового оборудования отныне входят системы автоторможения, контроля за слепыми зонами и дорожной разметкой, плюс адаптивный круиз-контроль.
И только техника почти не изменилась. Микроавтобус по-прежнему предлагает три версии двухлитрового дизеля — на 110, 150 и 170 л. с. (правда, до этого «средний» вариант выдавал 146 сил). Для 150-сильной версии можно заказать преселиктивную коробку передач, а для старшей модификации «робот» — единственно возможная трансмиссия.
В Европе рестайлинговые машины появятся следующей весной. Но мы стильную новинку, скорее всего, не увидим: в России представлен лишь более крупный Master, а Trafic третьего поколения никогда не продавался. А жаль.