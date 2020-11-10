В Омске придумали, как сильно улучшить проходимость «Урала»

В остальном новинка повторяет оригинальный «Урал-4320». Под капотом могут стоять шести- или восьмицилиндровые моторы ЯМЗ отдачей 230—240 л. с., а в трансмиссии трудится безальтернативная пятиступенчатая механика. Как минимум, с поиском запчастей у владельца «УРагана» проблем точно не будет! Тем более, что шасси и мосты — тоже ураловские.

Собственно, благодаря использованию серийных узлов и агрегатов, создателям вездехода удалось установить весьма справедливую цену — 3 500 000 рублей за базовую версию. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», омичи даже готовы внедрить четвертый мост на любой подержанный «Урал». Отдельно отметим, что все переделки были сертифицированы, а еще производитель дает 12 месяцев гарантии на свою продукцию.

Сам завод «Урал» недавно создал новый бескапотный самосвал 6х4. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка, получившая индекс С35 ЭК-5, создана на агрегатной базе капотного «Урала Next».