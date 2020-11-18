На трассе М-7 грузовик «растерял» утюги и телевизоры

Фото: vk.com, группа Подслушано Автомобилистов | Владимир.
Во Владимирской области на 313-м километре трассы М-7 произошло столкновение грузового автопоезда и легкового автомобиля. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» от представителей региональной ГИБДД, водитель большегруза не соблюдал дистанцию, что стало причиной аварии.

В результате столкновения люди не пострадали, однако из полуприцепа на дорогу рассыпаллись коробки с бытовой техникой (главным образом, утюги и телевизоры). И это не первый случай, когда на М-7 «фуры» теряют свой груз.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказал, как из грузовой машины выпали шесть бочек с жидким мылом, которое растеклось, спровоцировав несколько столкновений.

К слову, мы запустили спецпроект, посвященный коммерческому транспорту. Среди прочего, наши авторы отметили, чем обернется «переобувка» грузовика в покрышки с шипами, а также указали на три сомнительных способа сэкономить на зимней резине.

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18 ноября 2020
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