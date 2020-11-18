Почему российские перевозчики выбирают Ford Transit

Фото производителя.
С конвейера завода «Соллерс Форд» сошел юбилейный Ford Transit: с 2012 года, когда в Елабуге начали делать эти грузовички, их суммарный тираж составил 90 000 экземпляров. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем сявзана высокая популярность этой модели.

Сам Ford уверен, что Transit столь популярен благодаря сочетанию следующих факторов: эта модель отличается качеством, надежностью, удобством обслуживания и низкой стоимостью владения. Кроме того, у машин российской сборки — очень широкая гамма специальных версий, в которую входит 141 исполнение — на них приходится больше половины продаж.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», еще один несовмненный плюс «Транзита» — в постоянных улучшениях. Скажем, недавно появились антиковидные экраны и утепленные кабины, а локализация модели стала еще глубже. Сама машина остается хорошим предложением не только для перевозчиков, но и для частников, что доказывает наш тест-драйв.

Кстати, чтобы сделать один коммерческий Ford, требуется около двух дней. По 5 часов уходит на сварку и сборку, около 10 часов — на окраску, плюс больше часа отнимает посещение линии тестов и проверки качества. Финальный этап — аудит качества по стандартам Ford Motor Company, где машина может провести от трех до пяти часов.

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18 ноября 2020
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