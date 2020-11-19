Названы цены на новый Peugeot Partner российской сборки

В Россию фургон Peugeot Partner приходит в нескольких версиях. У стандартной длина грузового отсека составляет 180 сантиметров, а объем кузова — 3,3 кубических метра. Такую машину будут продавать за 1 199 000 рублей.

Удлиненный вариант дороже — 1 289 000, но вмещает уже 3,7 кубометра груза, так как погрузочная длина — 205 сантиметров. Правда, «длинное» исполнение пока можно только заказать, а их поставки намечены на февраль 2021 года.