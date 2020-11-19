Названы цены на новый Peugeot Partner российской сборки

В Россию фургон Peugeot Partner приходит в нескольких версиях. У стандартной длина грузового отсека составляет 180 сантиметров, а объем кузова — 3,3 кубических метра. Такую машину будут продавать за 1 199 000 рублей.
Удлиненный вариант дороже — 1 289 000, но вмещает уже 3,7 кубометра груза, так как погрузочная длина — 205 сантиметров. Правда, «длинное» исполнение пока можно только заказать, а их поставки намечены на февраль 2021 года.
В начальную комплектацю включены система стабилизации, подушка безопасности водителя, центральный замок, плюс защита картера двигателя. Расширить список можно такими опциями как противотуманные фары (с функцией подсветки поворотов), медиасистема и кондиционер.
Моторов — два, оба объемом 1,6 литра: дизельный отдачей 90 л. с. и бензиновый мощностью 115 л. с. К обоим прилагается механическая коробка передач. При этом, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в российском офисе Peugeot рассматривают возможность локализации дизеля.
Анонсируя новинки, обычно принято указывать конкурентов. Но у «Партнера» уникальная ситуация: другие «каблучки» один за другим покинули российский рынок! Остался только LADA Largus: за него сегодня просят 635 900 рублей. К слову, вскоре вазовский фургончик ждет большое обновление.