Новый УАЗ «Профи» превратился в трансформера

Автогидроподъемник АГП-15РТ отныне представлен не только с двухрядной кабиной, но и в двухместном варианте. Машина предназначена для транспортировки и подъема людей с инструментом на высоту без малого до 15 метров.

Стрела подъемника имеет облегченную конструкцию рычажного-телескопического типа производства Италии, шарнирный и выдвижной механизмы позволяют поворачиваться стреле на 360°. Рабочая платформа 1400 x 700 x 1100 мм с грузоподъемностью 230 килограммов — из алюминия, максимальный боковой вылет подъемника — 5,8, а зона обслуживания — 14,7 метра.

В техническом плане модель осталась неизменной. Тут по-прежнему стоит рама, 149-сильный мотор и пятискоростная «механика». Разумеется, подключаемый полный привод.

Разработкой похвастался нижегородский завод «Рускомтранс».