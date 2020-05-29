Новый УАЗ «Профи» превратился в трансформера

Фото: УАЗ
На базе УАЗ «Профи» построили самый настоящий подъемный кран. Пусть и с маловысотным автомобильным рычажно-гидравлическим подъемником. Новинку наверняка оценят коммунальщики. Главное, чтобы не ломалась.

Автогидроподъемник АГП-15РТ отныне представлен не только с двухрядной кабиной, но и в двухместном варианте. Машина предназначена для транспортировки и подъема людей с инструментом на высоту без малого до 15 метров.

Стрела подъемника имеет облегченную конструкцию рычажного-телескопического типа производства Италии, шарнирный и выдвижной механизмы позволяют поворачиваться стреле на 360°. Рабочая платформа 1400 x 700 x 1100 мм с грузоподъемностью 230 килограммов — из алюминия, максимальный боковой вылет подъемника — 5,8, а зона обслуживания — 14,7 метра.

В техническом плане модель осталась неизменной. Тут по-прежнему стоит рама, 149-сильный мотор и пятискоростная «механика». Разумеется, подключаемый полный привод.

Разработкой похвастался нижегородский завод «Рускомтранс».

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29 мая 2020
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