Как избежать потерь, вызванных запретом на ввоз в Россию праворульных машин

В частности, покупкой новых одноклассников с левым расположением руля. Ведь власти страны, пойдя на явно непопулярный шаг, предложили заинтересованным лицам и вполне адекватный вариант решения возникающих проблем. Так, новую леворульную технику можно сегодня купить практически по тем же ценам, что и подержанную праворульную. Если, например, брать ее в лизинг.

– Относительная доступность подержанных праворульных машин в случае с коммерческой техникой легко компенсируется особыми условиями для юридических лиц по приобретению новой леворульной техники этого типа, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» сложившуюся ситуацию генеральный директор группы компаний «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. — Речь идет оскидках по госпрограммам субсидирования (до 15% от стоимости предмета лизинга), а также о скидках от самих производителей техники, достигающими при использовании лизинговых схем нескольких сотен тысяч рублей…

Напомним, что сегодня в российском сегменте LCV доля авто c правым рулем весьма значительная и составляет более 12%, в отличие, скажем, от тех же автобусов (0,64). И запрет на покупку таких авто более чем положительно скажется на отечественных автостроителях. Так же, впрочем, как и перенос госзакупок автомобилей с 2021—2022 годов на год текущий.