Hyundai выпустил на дороги грузовики на водородном топливе

В сентябре 2020 году ребята из Страны утренней свежести отгрузят швейцарцам для коммерческого использования еще 40 грузовиков. А до конца 2025 года бренд Hyundai собирается выпустить не менее 1600 «траков» с нулевыми вредоносными выбросами.

В движение Hyundai Xcient Fuel Cell приводит силовая установка с двумя батареями топливных элементов суммарной мощностью 190 кВт (258 л. с.). Но борту большегрузного авто имеются семь резервуаров для водорода, вмещают 32,08 кг топлива, что позволяет пройти на одной заправке до 400 км. Кстати, заправка занимает от 8 до 20 минут.

В планах у разработчиков Hyundai стоит создание грузовика с запасом хода не менее 1000 км, вооруженного водородным двигателем нового поколения. Такие тягачи будут ориентированы на другие европейские страны, а также на рынок Северной Америки.

Стоит напомнить, что первым серийным автомобилем, использующим топливные ячейки, стал кроссовер Hyundai ix35 Fuel Cell. Его сборка стартовала в 2013 году. В 2018-м производство свернули, потому как подоспел преемник — Nexo, с тех пор успевший сменить пару поколений.