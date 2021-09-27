Нужен ли россиянам дорогой турбокомпаунд, которым вооружают современные машины

Фото: Volvo.
С недавнего времени автопроизводители стали навязывать клиентам, заказывающим грузовик, некий «компаунд». Но многие логисты сомневаются, что надстройка на двигатель стоимостью около 5000 евро сделает их тягач существенно экономичнее. Портал «АвтоВзгляд» изучил, зачем вообще нужен турбокомпаунд, а также оценил потенциальную пользу устройства.
Алексей Кованов

Система турбокомпаунда устроена следующим образом. Помимо обычного турбокомпрессора на дизельном двигателе установлена дополнительная турбина. Она приводится в действие раскаленными выхлопными газами, но передает крутящий момент непосредственно на коленчатый вал.

Поскольку турбина раскручивается аж до 50 000—55 000 об/мин, а коленвал — до 2000, для согласования частот вращения применяется много­ступенчатая система шестерен. Кроме того, в систему входит гидро­муфта, компенсирующая постояное изменение обо­ротов дизеля.

Собственно, по причине столь сложного устройства турбокомпаунд и стоит дорого — те самые 5000 евро (430 000 рублей), зато дает экономию топлива до 4%. А в реальной эксплуатации груженый автопоезд будет потреблять примерно на 2—3 литра солярки меньше. Насколько это выгодно?

Фото: MACK.

Подводные камни? Как известно, турбины выходят из строя чаще других узлов современного ДВС, а у новомодной системы вдобавок имеется шестеренчатый механизм и гидравлическая муфта. Так что новинку надо беречь, заливая, как минимум, качестенные дизтопливо и масло.

Хотя главный минус — неоднократно упомянутая нами дороговизна, отчего даже европейские покупатели новых грузовиков выбирают такую опцию нечасто. Российской публике «компаунд» предложили только минувшим летом — это сделала компания Volvo.

Фото: Volvo.

Любопытно, что вольвовцы не стали размениваться по мелочам, а сразу выкатили для тягачей калужской сборки пакет I-Save, куда вдобавок включен «умный» круиз-контроль I-See — он учитывает спуски и подъемы, ориентируясь по системе GPS.

Такая связка дает 7% экономии топлива, а при заказе других опций — скоростного заднего моста, аэродинамического пакета и регулируемого насоса гидроусилителя — расход солярки реально уменьшить на 10% или около того.

Так что при интенсивной эксплуатации грузовика переплачивать за подобные «излишества» однозначно имеет смысл — все это окупится достаточно быстро. Особенно, когда машина работает на европейских маршрутах, ведь как известно, в Европе дизтопливо стоит намного дороже…

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27 сентября 2021
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