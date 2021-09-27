Нужен ли россиянам дорогой турбокомпаунд, которым вооружают современные машины

Система турбокомпаунда устроена следующим образом. Помимо обычного турбокомпрессора на дизельном двигателе установлена дополнительная турбина. Она приводится в действие раскаленными выхлопными газами, но передает крутящий момент непосредственно на коленчатый вал.
Поскольку турбина раскручивается аж до 50 000—55 000 об/мин, а коленвал — до 2000, для согласования частот вращения применяется многоступенчатая система шестерен. Кроме того, в систему входит гидромуфта, компенсирующая постояное изменение оборотов дизеля.
Собственно, по причине столь сложного устройства турбокомпаунд и стоит дорого — те самые 5000 евро (430 000 рублей), зато дает экономию топлива до 4%. А в реальной эксплуатации груженый автопоезд будет потреблять примерно на 2—3 литра солярки меньше. Насколько это выгодно?
Подводные камни? Как известно, турбины выходят из строя чаще других узлов современного ДВС, а у новомодной системы вдобавок имеется шестеренчатый механизм и гидравлическая муфта. Так что новинку надо беречь, заливая, как минимум, качестенные дизтопливо и масло.
Хотя главный минус — неоднократно упомянутая нами дороговизна, отчего даже европейские покупатели новых грузовиков выбирают такую опцию нечасто. Российской публике «компаунд» предложили только минувшим летом — это сделала компания Volvo.
Любопытно, что вольвовцы не стали размениваться по мелочам, а сразу выкатили для тягачей калужской сборки пакет I-Save, куда вдобавок включен «умный» круиз-контроль I-See — он учитывает спуски и подъемы, ориентируясь по системе GPS.
Такая связка дает 7% экономии топлива, а при заказе других опций — скоростного заднего моста, аэродинамического пакета и регулируемого насоса гидроусилителя — расход солярки реально уменьшить на 10% или около того.
Так что при интенсивной эксплуатации грузовика переплачивать за подобные «излишества» однозначно имеет смысл — все это окупится достаточно быстро. Особенно, когда машина работает на европейских маршрутах, ведь как известно, в Европе дизтопливо стоит намного дороже…