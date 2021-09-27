Нужен ли россиянам дорогой турбокомпаунд, которым вооружают современные машины

Система турбокомпаунда устроена следующим образом. Помимо обычного турбокомпрессора на дизельном двигателе установлена дополнительная турбина. Она приводится в действие раскаленными выхлопными газами, но передает крутящий момент непосредственно на коленчатый вал.

Поскольку турбина раскручивается аж до 50 000—55 000 об/мин, а коленвал — до 2000, для согласования частот вращения применяется много­ступенчатая система шестерен. Кроме того, в систему входит гидро­муфта, компенсирующая постояное изменение обо­ротов дизеля.

Собственно, по причине столь сложного устройства турбокомпаунд и стоит дорого — те самые 5000 евро (430 000 рублей), зато дает экономию топлива до 4%. А в реальной эксплуатации груженый автопоезд будет потреблять примерно на 2—3 литра солярки меньше. Насколько это выгодно?