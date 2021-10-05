Стало известно, как изменится Ford Transit российской сборки

Фото: Соллерс Форд.
«Соллерс Форд», совместное предприятие глобального концерна Ford Motor Company и российского автопроизводителя «Соллерс Авто», отмечает 10 лет со дня основания. По этому случаю руководитель СП обрисовал перспективы развития компании.
Алексей Кованов

Напомним, что сегодня «Соллерс Форд» представляет на российском рынке коммерческие автомобили Ford Transit, что выпускаются на заводе «Алабуга», неподалеку от Набережных Челнов. Модель весьма успешна: в сегменте коммерческих автомобилей ее доля составляет внушительные 19%. Портал «АвтоВзгляд» узнал, как будет развиваться грузовое семейство.

— У нас серьезные амбициозные планы по присутствию как на российском авторынке, так и за рубежом, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также внедрению инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов, — заявил Адиль Ширинов, президент «Соллерс Форд».

Проще говоря, в компании работают над углублением локализации машины — в частности, вскоре ей предстоит примерить двигатель российского производства. Кроме того, не исключено появление электрической и беспилотной версией, на что намекают слова господина Ширинова про «электрификацию и цифровизацию».

Кстати, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», оборудование для выпуска «четверок» ЗМЗ-409, которыми оснащаются внедорожники УАЗ, вскоре будет перенесено… в Елабугу, на тот самый бывший фордовский моторный завод, где Sollers (как отмечено выше) должен наладить производство дизелей 2.2 TDCi для Ford Transit. Ну, а сам ЗМЗ будет закрыт.

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5 октября 2021
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