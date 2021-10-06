С российских дальнобойщиков вымогали по 200 000 рублей за проезд в Китай

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Полиция Приморья сообщила о двух уголовных делах, заведенных по фактам вымогательства крупных сумм денег у водителей фур за возможность проезда к пунктам пропуска на территорию Китая. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.
Максим Строкер

«Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство)», — сообщили в УМВД Приморья.

Сообщается, что члены преступной группировки искусственно создавали очередь к пограничным пунктам пропуска автотранспорта между Россией и Китаем «Краскино» и «Пограничный». А затем требовали с водителей фур деньги за возможность подъехать к ним и пересечь госграницу. С каждого большегруза злоумышленники требовали от 100 000 до 200 000 рублей.

В данный момент вымогатели задержаны. Полиция выявила также и граждан, причастных к деятельности ОПГ. Обыски и прочие следственные действия ведутся в Уссурийске, Пограничном и Краскино Приморского края, сообщает РИА «Новости».

автоуголовка, уголовный кодекс
6 октября 2021
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