С российских дальнобойщиков вымогали по 200 000 рублей за проезд в Китай

«Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство)», — сообщили в УМВД Приморья.

Сообщается, что члены преступной группировки искусственно создавали очередь к пограничным пунктам пропуска автотранспорта между Россией и Китаем «Краскино» и «Пограничный». А затем требовали с водителей фур деньги за возможность подъехать к ним и пересечь госграницу. С каждого большегруза злоумышленники требовали от 100 000 до 200 000 рублей.

В данный момент вымогатели задержаны. Полиция выявила также и граждан, причастных к деятельности ОПГ. Обыски и прочие следственные действия ведутся в Уссурийске, Пограничном и Краскино Приморского края, сообщает РИА «Новости».