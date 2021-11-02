«Урал» выпустит преемника легендарного «северного» грузовика 375К

Сейчас на предприятии разрабатывают унифицированное семейство транспортных средств для перевозки пассажиров(!) по территориям Крайнего Севера. Снимков новых машин нет, поэтому мы напомним, какими были прежние «северные» версии «Урала».

В рамках проекта инженеры работают над «Арктическим автобусом» и «Арктическим автопоездом». Основными отличиями станут утепленные и облегченные узлы и агрегаты, шины низкого давления а также специальные системы жизнеобеспечения.

Среди прочего, автомобили будут предназначены для транспортировки функциональных модулей — специальных объектов, способных нести медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров и мобильные центры вакцинации.