«Урал» выпустит преемника легендарного «северного» грузовика 375К

Сейчас на предприятии разрабатывают унифицированное семейство транспортных средств для перевозки пассажиров(!) по территориям Крайнего Севера. Снимков новых машин нет, поэтому мы напомним, какими были прежние «северные» версии «Урала».
В рамках проекта инженеры работают над «Арктическим автобусом» и «Арктическим автопоездом». Основными отличиями станут утепленные и облегченные узлы и агрегаты, шины низкого давления а также специальные системы жизнеобеспечения.
Среди прочего, автомобили будут предназначены для транспортировки функциональных модулей — специальных объектов, способных нести медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров и мобильные центры вакцинации.
— Макетный образец «Арктического автобуса» будет изготовлен до конца 2021 года. Затем он отправится на испытания, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» начальник отдела стратегического маркетинга «Урала» Александр Елисеев.
Результаты испытаний макетного образца станут основной для разработки и корректировки документации на опытные образцы, которые появятся не раньше 2023 года.
И еще. Недавно «Урал» презентовал новое поколение своих «дорожников» — бескапотную модель, которой досталась рестайлинговая кабина от грузовиков Iveco старой серии Turbo. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас уральцы готовят действительно новую машину!