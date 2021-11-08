Взамен ДВС: в России создали газотурбинный двигатель для больших грузовиков

Номинальная мощность газотурбинного двигателя — 800 кВт. Он приводит генератор синхронного типа, от которого, в свою очередь, запитаны мотор-колеса карьерного самосвала. Как уверяет разработчик установки, такой агрегат намного надежнее и экологичнее системы, построенной вокруг обычного дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Впереди газотрубинный БелАЗ ждет этап приемо-сдаточных испытаний, которые, очевидно, закончатся успешно. Так, инженерам уже долбились того, чтобы новинка надежно запускалась и работала в любых климатических и географических условиях.

И еще одна новость на тему больших машин. На осенней выставке «Комтранс» российский КамАЗ показал 60- и 65-тонный карьерные самосвалы из новейшего семейства «Самсон». По информации портала «АвтоВзгляд», белорусский БелАЗ сильно напуган появлением этих двух новинок, а потому спешно готовит свой ответ челнинскому автогиганту.