Взамен ДВС: в России создали газотурбинный двигатель для больших грузовиков

Фото производителя.
ПАО «Калужский двигатель» разработало современный газотурбинный двигатель (ГТД), способный работать на нескольких видах топлива, включая сжиженный природный газ. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первым такой агрегат примерил карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн.
Алексей Кованов

Номинальная мощность газотурбинного двигателя — 800 кВт. Он приводит генератор синхронного типа, от которого, в свою очередь, запитаны мотор-колеса карьерного самосвала. Как уверяет разработчик установки, такой агрегат намного надежнее и экологичнее системы, построенной вокруг обычного дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Впереди газотрубинный БелАЗ ждет этап приемо-сдаточных испытаний, которые, очевидно, закончатся успешно. Так, инженерам уже долбились того, чтобы новинка надежно запускалась и работала в любых климатических и географических условиях.

И еще одна новость на тему больших машин. На осенней выставке «Комтранс» российский КамАЗ показал 60- и 65-тонный карьерные самосвалы из новейшего семейства «Самсон». По информации портала «АвтоВзгляд», белорусский БелАЗ сильно напуган появлением этих двух новинок, а потому спешно готовит свой ответ челнинскому автогиганту.

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8 ноября 2021
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