Зачем водителей «неотложек» отправляют учиться в академию

В этот раз процесс переподготовки проходил в Санкт-Петербурге и специально для водителей «неотложек» эксперты Академии разработали три тематических модуля: эффективное торможение и расчет тормозного пути; слепые зоны и сложное маневрирование; влияние отвлекающих факторов на скорость реакции.
Важность обучения водителей АСМП (такой аббревиатурой официально именуются «кареты скорой») связана с их повышенной нагрузкой в пандемию, поскольку зачастую от их мастерства вождения зависит жизнь пациентов.
«Академия безопасного вождения Ford» — уникальная социальная программа, запущенная благотворительным подразделением американского производителя в 2003 году, доказала свою эффективность во многих странах мира.
В России программа реализуется компанией «Соллерс Форд» с 2014 года. За годы работы Академии было бесплатно обучено более 8000 водителей, включая шоферов транспорта социального, специального и коммерческого назначения в 17 регионах России.