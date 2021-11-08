Зачем водителей «неотложек» отправляют учиться в академию

Фото avtovzglyad.ru
Понятное дело, что в «рулевые» машин с красным крестом на борту абы кого не берут — кандидат как минимум должен иметь за плечами многолетнюю практику безаварийной езды. Кроме того, прежде чем доверить шоферу автомобиль с мигалкой, его отправляют на специальные курсы, где бывалые водители «неотложек» делятся, так сказать, секретами ремесла. Вместе с тем, каждодневная рутина в виде бесконечных поездок от больного к больному, постепенно вымывает некогда полученные знания. Восполнить эти пробелы водителям машин «Скорой помощи» помогла «Академия безопасного вождения Ford», причем абсолютно бесплатно.
Дмитрий Зленко

В этот раз процесс переподготовки проходил в Санкт-Петербурге и специально для водителей «неотложек» эксперты Академии разработали три тематических модуля: эффективное торможение и расчет тормозного пути; слепые зоны и сложное маневрирование; влияние отвлекающих факторов на скорость реакции.

Важность обучения водителей АСМП (такой аббревиатурой официально именуются «кареты скорой») связана с их повышенной нагрузкой в пандемию, поскольку зачастую от их мастерства вождения зависит жизнь пациентов.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

«Академия безопасного вождения Ford» — уникальная социальная программа, запущенная благотворительным подразделением американского производителя в 2003 году, доказала свою эффективность во многих странах мира.

В России программа реализуется компанией «Соллерс Форд» с 2014 года. За годы работы Академии было бесплатно обучено более 8000 водителей, включая шоферов транспорта социального, специального и коммерческого назначения в 17 регионах России.

автошколы, безопасность дорожного движения, технология, коммерческий транспорт, коронавирус
8 ноября 2021
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