Зачем водителей «неотложек» отправляют учиться в академию

В этот раз процесс переподготовки проходил в Санкт-Петербурге и специально для водителей «неотложек» эксперты Академии разработали три тематических модуля: эффективное торможение и расчет тормозного пути; слепые зоны и сложное маневрирование; влияние отвлекающих факторов на скорость реакции.

Важность обучения водителей АСМП (такой аббревиатурой официально именуются «кареты скорой») связана с их повышенной нагрузкой в пандемию, поскольку зачастую от их мастерства вождения зависит жизнь пациентов.