Можно ли облегчить зимний пуск двигателя присадками в моторное масло

Для начала следует вспомнить, почему, собственно, из-за масла зимой ухудшается запуск мотора. Причина банальна: при охлаждении любая жидкость густеет. Минеральное масло, например, при температурах ниже −10ºС по консистенции напоминает густые сливки. Чтобы прокачать такую субстанцию по масляным каналам и провернуть коленвал силового агрегата, требуются усилия, на который не всякий стартер и аккумулятор способен.
Для решения проблемы придумали синтетические моторные масла, меньше густеющие на холоде. Но если бы все было так просто, люди еще пару десятилетий назад перешли на такие смазки и забыли про сложности с зимним пуском. Но, как видим, этого всеобщего счастья у автомобилистов не случилось.
Среди синтетических моторных масел все равно есть те, что предназначены для работы при пониженных температурах за бортом и те, что рекомендовано лить в двигатели авто, эксплуатируемых в жарких странах. Отсюда можно сделать логичный, на первый взгляд, вывод, что перед наступлением зимы вместо штатного масла достаточно залить в движок лубрикант с характеристиками, скажем, 0W-20 — и горя не знать в мороз.
Что ж, если за зиму машина пробегает по 10 000—15 000 километров, то есть окончание сезона холодов примерно совпадает со сроком очередной замены смазки в двигателе (на «летнюю»), то такой подход вполне оправдан.
В подавляющем же большинстве случаев типичная городская легковушка пробежит за описанный временной отрезок в лучшем случае 5000—7000 км. По этой причине смена моторного масла по сезону переходит в категорию мероприятий — «больно жирно будет»! Некоторые автовладельцы идут по другому пути — перед началом зимы добавляют в моторное масло специальные присадки. Благо в большинстве автомагазинов они практически обязательно представлены в разделе автохимии.
Основные «действующие вещества» в них относятся к классам беззольных дисперсантов (предотвращают образование низкотемпературных отложений) и депрессорных присадок, понижающих температуру застывания масел.
Заметим, что «присадочный» способ облегчения зимнего пуска мотора не следует применять, если средние зимние температуры не опускаются ниже −10ºС. Но если вы живете в местности, где −30ºС утром — вполне нормальная погода, а машина у вас уже далеко не новая и ночует на улице, то «зимние» присадки в масло — ваша тема. Тем не менее, лить их в мотор следует с осторожностью. И, желательно, предварительно посоветоваться с опытным специалистом по ремонту двигателей. А то мало ли как отреагирует двигатель имено вашего авто на нестандартную «химию».