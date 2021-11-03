Можно ли облегчить зимний пуск двигателя присадками в моторное масло

Для начала следует вспомнить, почему, собственно, из-за масла зимой ухудшается запуск мотора. Причина банальна: при охлаждении любая жидкость густеет. Минеральное масло, например, при температурах ниже −10ºС по консистенции напоминает густые сливки. Чтобы прокачать такую субстанцию по масляным каналам и провернуть коленвал силового агрегата, требуются усилия, на который не всякий стартер и аккумулятор способен.

Для решения проблемы придумали синтетические моторные масла, меньше густеющие на холоде. Но если бы все было так просто, люди еще пару десятилетий назад перешли на такие смазки и забыли про сложности с зимним пуском. Но, как видим, этого всеобщего счастья у автомобилистов не случилось.

Среди синтетических моторных масел все равно есть те, что предназначены для работы при пониженных температурах за бортом и те, что рекомендовано лить в двигатели авто, эксплуатируемых в жарких странах. Отсюда можно сделать логичный, на первый взгляд, вывод, что перед наступлением зимы вместо штатного масла достаточно залить в движок лубрикант с характеристиками, скажем, 0W-20 — и горя не знать в мороз.

Что ж, если за зиму машина пробегает по 10 000—15 000 километров, то есть окончание сезона холодов примерно совпадает со сроком очередной замены смазки в двигателе (на «летнюю»), то такой подход вполне оправдан.