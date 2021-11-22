Если у вас пневмотормоза, вам точно это нужно!

Под сидением или в специальном инструментальном ящике у «фуристов» всегда лежит маленькая бутылочка антифриза, буквально литр. Казалось бы, ну куда такому «монстру», многолитровому тяжеленному двигателю, литр «охлаждайки»? Капля в море! Безусловно, 1000 мл ОЖ в случае пробитого радиатора или лопнувшего от перегрева шланга делу не поможет, тут нужны канистры, если не бочки. Однако если речь идет не про двигатель, то ситуация кардинально меняется.

Антифриз не для мотора? Да, такое, как ни странно, бывает. Ведь речь идет не про «легковушку», а про тяжелую коммерческую технику. Там все узлы и агрегаты не только намного больше визуально, но и намного производительнее. Представляете усилие, которое нужно приложить к педали тормоза, чтобы остановить на трассе 20-тонный тягач? То-то и оно, тормоза в таком случае требуются гидравлические или пневматические. С гидравликой все ясно, там обычная «тормозуха», которую нужно иногда менять.