Если у вас пневмотормоза, вам точно это нужно!

Под сидением или в специальном инструментальном ящике у «фуристов» всегда лежит маленькая бутылочка антифриза, буквально литр. Казалось бы, ну куда такому «монстру», многолитровому тяжеленному двигателю, литр «охлаждайки»? Капля в море! Безусловно, 1000 мл ОЖ в случае пробитого радиатора или лопнувшего от перегрева шланга делу не поможет, тут нужны канистры, если не бочки. Однако если речь идет не про двигатель, то ситуация кардинально меняется.
Антифриз не для мотора? Да, такое, как ни странно, бывает. Ведь речь идет не про «легковушку», а про тяжелую коммерческую технику. Там все узлы и агрегаты не только намного больше визуально, но и намного производительнее. Представляете усилие, которое нужно приложить к педали тормоза, чтобы остановить на трассе 20-тонный тягач? То-то и оно, тормоза в таком случае требуются гидравлические или пневматические. С гидравликой все ясно, там обычная «тормозуха», которую нужно иногда менять.
Но вот с пневматикой дела обстоят несколько сложнее. Как и в любом замкнутом контуре, там со временем образуется влага. Про конденсат в карбюраторе мы все помним, спасибо рекламе. Шутки шутками, но влага в тормозной пневматической системе — это чрезвычайно опасная неисправность, которая однажды просто не позволит остановить грузовик или автобус. Ситуация, прямо скажем, аховая: кристаллы льда зимой или водяной пар жарким летом, могут привести к тому, что водитель просто не сможет прожать педаль тормоза.
Чтобы эта беду не случилась, дальнобойщики работают по следующей методике: в системе пневматических тормозов есть бачок влагоотделителя. Туда заливается антифриз, проходя через который, воздух освобождается от влаги, оставляя систему сухой. Вариантов немало, например, Антифриз для пневмотормозов от Astrohim. Благодаря высокой гигроскопичности, он качественно связывает влагу, выполняя свое основное предназначение, но при этом также оснащен и пакетом специальных присадок, которые призваны бороться с коррозией в системе и сохранять эластичность, читай, долговечность резиновых деталей, таких как шланги и прокладки. Так же Антрифриз для пневмотормозов позволяет существенно продлить срок службы пневмоклапанов.
Регулярное использование Антифриза для пневмотормозов и столь же регулярная замена позволят побороть и еще одну важную проблему «пневматики»: состав эффективно растворяет масло и жирные осаждения, которые так или иначе в систему все-таки попадают.
Но основной его работой все же является влага в контуре тормозов: перемерзание, да и просто кристаллы льда достаточно серьезно влияют на эффективность тормозов, их долговечность и работоспособность. А с этим, как вы знаете, экспериментировать не стоит. Никому и никогда.