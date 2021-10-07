Кто и как зарабатывает хорошие деньги, скупая старый антифриз

Любой автовладелец, хотя бы раз самостоятельно менявший антифриз (или «тосол») в двигателе своего авто, неизбежно сталкивался с вопросом: и куда теперь девать старую «жижу»? Просто так вылить на землю как-то рука не поднимается. Все-таки этиленгликоль или пропиленгликоль (основа большинства охлаждающих жидкостей) — вещества, считающиеся ядовитыми.

Кто-то сливал старую ОЖ в унитаз, что тоже не подарок обществу даже несмотря на то, что этиленгликоль вполне может считаться отличной пищей для микроорганизмов «активного ила», применяющихся для очистки стоков на городских очистных сооружениях. Но присадки, содержащиеся в антифризе и, возможно, ржавчина в нем, для системы водоочистки — совсем не полезны. В общем, в канализацию отработавшую жидкость лить нельзя. Что же с ней делать?

Оказывается, на утилизации этих отходов сообразительные люди делают неплохой бизнес. Вы же не думали, что автосервисы тайком отправляют слитую при ремонте двигателей машин старую ОЖ в ближайший водоем?..