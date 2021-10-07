Кто и как зарабатывает хорошие деньги, скупая старый антифриз

Любой автовладелец, хотя бы раз самостоятельно менявший антифриз (или «тосол») в двигателе своего авто, неизбежно сталкивался с вопросом: и куда теперь девать старую «жижу»? Просто так вылить на землю как-то рука не поднимается. Все-таки этиленгликоль или пропиленгликоль (основа большинства охлаждающих жидкостей) — вещества, считающиеся ядовитыми.
Кто-то сливал старую ОЖ в унитаз, что тоже не подарок обществу даже несмотря на то, что этиленгликоль вполне может считаться отличной пищей для микроорганизмов «активного ила», применяющихся для очистки стоков на городских очистных сооружениях. Но присадки, содержащиеся в антифризе и, возможно, ржавчина в нем, для системы водоочистки — совсем не полезны. В общем, в канализацию отработавшую жидкость лить нельзя. Что же с ней делать?
Оказывается, на утилизации этих отходов сообразительные люди делают неплохой бизнес. Вы же не думали, что автосервисы тайком отправляют слитую при ремонте двигателей машин старую ОЖ в ближайший водоем?..
Они собирают и сдают ее специализированным фирмам. В интернете можно легко найти их объявления. В Москве, например, сейчас тонну (или кубометр) старого антифриза у вас с удовольствием купят за 5000 рублей. Это если вы оптовый продавец этого «сокровища».
Когда же ты располагаешь куда меньшими запасами отработавшей «охлаждайки», за то, чтобы ее забрали на утилизацию, придется еще и доплатить. При объемах меньше 100 л доплата гражданина перерабатывающей организации может составить до 50 рублей за литр! Понятно, что мало кто из автовладельцев будет заморачиваться сдачей старой жидкости. Он, скорей, отправится менять антифриз на автосервис, чтобы утилизация стала головной болью СТО.
А между тем утилизаторы ОЖ скупают старую жидкость отнюдь не для дальнейшего захоронения. Ее очищают от твердых частиц и примесей, а затем добывают из нее этиленгликоль. Для справки: оптовые цены на этот химикат сейчас находятся на уровне примерно 30 рублей за кг. Сравните это с упоминавшимися выше 5000 ₽ за 1000 кг «отработки». Разумеется, с поправкой на то, что этиленгликоля в охлаждающей жидкости обычно содержится 50—70%.
Продать это вещество как сырье хотя и выгодно на первый взгляд, но не совсем. Гораздо интереснее сделать из него готовый продукт и реализовать по уже гораздо более интересной цене. Например опять превратить его в антифриз. Или в теплоноситель для систем отопления загородного дома.
Сейчас, кстати, розничная цена 20 кг такого теплоносителя в столичных строительных магазинах составляет не менее 2500 ₽ Да, в нем, конечно, присутствуют кое-какие добавки для придания жидкости щелочных свойств. Но и этиленгликоля в ней всего 50%. Отличный бизнес: по цене 5000 ₽ за 1000 кг покупаем жидкость-сырье, очищаем, добавляем химикатов, и потом продаем конечному покупателю ее же, но уже по 5000 рублей за 40 кг!