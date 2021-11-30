Как производят надежные ЦМК шины нового поколения KAMA PRO

ЦМК шины КАМА PRO выпускает один из крупнейших российских производителей — Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Впервые компания представила продукцию бренда в 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии. Для премьеры была выбрана шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404, предназначенная для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья. Стоит отметить, что КAMA TYRES стал первым российским производителем ЦМК шин повышенной проходимости с регулируемым давлением.

Сегодня в ассортименте бренда, помимо КАМА PRO NU 404, также представлены линейки для региональных перевозок, которые характеризуются повышенными показателями ходимости и топливной экономичности относительно шин КАМА. Для комплектации ведущей оси — KAMA PRO NR 203, для рулевой — KAMA PRO NF 203, для прицепов и полуприцепов — KAMA PRO NT 203. Характеристики рисунков и резиновых смесей протектора обеспечивают нанесение маркировок 3PMSF и M+S.