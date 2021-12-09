Какие два устройства должен иметь зимой в машине каждый автовладелец

Одними из таких дополнительных работ, с которыми мы сталкиваемся зимой, могут стать запуск двигателя с остывшим и разрядившимся АКБ и более частое спускание и подкачка шин при езде по сложным заснеженным участкам.

Уже известный в России бренд электроники Baseus недавно пополнил свою линейку автомобильных аксессуаров двумя новыми продуктами, предназначенными как раз для помощи водителям в подобных ситуациях.

Производитель в очередной раз поднял планку, и теперь топовое пуско-зарядное устройство Baseus имеет емкость аккумулятора 20000 mAh и обеспечивает максимальный пусковой ток в 2000 А. С таким значением пикового пускового тока ПЗУ позволяет запускать бензиновые автомобили с объемом двигателя 8 л и дизельные с объемом двигателя 4 л. При этом, полного заряда устройства должно хватить на 60 запусков 3 литрового двигателя.