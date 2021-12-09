Какие два устройства должен иметь зимой в машине каждый автовладелец

Одними из таких дополнительных работ, с которыми мы сталкиваемся зимой, могут стать запуск двигателя с остывшим и разрядившимся АКБ и более частое спускание и подкачка шин при езде по сложным заснеженным участкам.
Уже известный в России бренд электроники Baseus недавно пополнил свою линейку автомобильных аксессуаров двумя новыми продуктами, предназначенными как раз для помощи водителям в подобных ситуациях.
Производитель в очередной раз поднял планку, и теперь топовое пуско-зарядное устройство Baseus имеет емкость аккумулятора 20000 mAh и обеспечивает максимальный пусковой ток в 2000 А. С таким значением пикового пускового тока ПЗУ позволяет запускать бензиновые автомобили с объемом двигателя 8 л и дизельные с объемом двигателя 4 л. При этом, полного заряда устройства должно хватить на 60 запусков 3 литрового двигателя.
Прочный материал, из которого изготовлен прибор, и защищенная конструкция позволяют Baseus Car Jump Starter правильно работать при температуре окружающей среды от −40 °C до +60 °C.
Срок службы аккумулятора нового устройства в режиме ожидания составляет около 2 лет. А чтобы оно не просто пылилось в бардачке, ожидая своего часа, производитель оснастил его соответствующими портами для подзарядки гаджетов. В наличии 2 порта USB Type-A и 1 порт USB Type-С. Как и во всех подобных гаджетах, есть встроенный фонарик для использования в темное время.
Другая новинка — беспроводной миникомпрессор Baseus Handheld Mini Inflator для накачки шин легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и велосипедов. Этот действительно суперкомпактный прибор весит всего 480 грамм. Он оснащен высокоскоростным электродвигателем, развивающим до 18000 об/мин. Производительность насоса составляет 30 л/мин и позволяет накачать 3 легковые шины до 2,45 бар за 20 минут. Светодиодный дисплей на передней стороне дает точную информацию о текущем давлении в шинах и позволяет заранее установить требуемое давление перед началом подкачки. При достижении заданного давления, насос автоматически прекращает работу.
В комплекте идет несколько насадок и переходников для накачивания практически любого предмета, требующего нагнетания в него воздуха. Для удобства использования в темное время, компрессор имеет встроенный фонарь с несколькими проблесковыми режимами для аварийного использования.