Почему россияне не увидят новое поколение пикапа Volkswagen Amarok

- Яркая передняя часть кузова и, прежде всего, характерный дизайн-Х, позволят новому Amarok выделяться на фоне других автомобилей и подчеркнут его ведущую роль, — анонсирует грядущую новинку Альберт Йоханн Кирцингер, руководитель отдела дизайна марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

От себя добавим, что во втором поколении фольксвагеновский пикап будет родственником модели Ford Ranger: машины получат общее шасси, раму и каркас кузова, однако «Амароку» достанутся другие внешние панели, а также собственные силовые агрегаты.

При этом российский офис «Фольксвагена» открыто заявляет, что автомобиль будет доступен для заказа только в нескольких западных странах. А вот на российском рынке появление не ожидается — видимо, армия фанатов модели оказалась не слишком большой.

Тем любопытнее, что российский офис компании Dongfeng планирует вывести на российский рынок модель Rich 6 — это слегка перелицованная версия пикапа Nissan D23 образца 2015 года. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», копию японской машины вполне официально выпускают на одном из китайских заводов компании Dongfeng.