Почему россияне не увидят новое поколение пикапа Volkswagen Amarok

Фото производителя.
Подразделение марки Volkswagen, что выпускает коммерческую технику, поспешило сообщить фанатам бренда, что новое поколение пикапа Amarok выйдет уже совсем скоро — в наступающем 2022 году. Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в Россию новинка точно не приедет.
Алексей Кованов

- Яркая передняя часть кузова и, прежде всего, характерный дизайн-Х, позволят новому Amarok выделяться на фоне других автомобилей и подчеркнут его ведущую роль, — анонсирует грядущую новинку Альберт Йоханн Кирцингер, руководитель отдела дизайна марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

От себя добавим, что во втором поколении фольксвагеновский пикап будет родственником модели Ford Ranger: машины получат общее шасси, раму и каркас кузова, однако «Амароку» достанутся другие внешние панели, а также собственные силовые агрегаты.

При этом российский офис «Фольксвагена» открыто заявляет, что автомобиль будет доступен для заказа только в нескольких западных странах. А вот на российском рынке появление не ожидается — видимо, армия фанатов модели оказалась не слишком большой.

Тем любопытнее, что российский офис компании Dongfeng планирует вывести на российский рынок модель Rich 6 — это слегка перелицованная версия пикапа Nissan D23 образца 2015 года. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», копию японской машины вполне официально выпускают на одном из китайских заводов компании Dongfeng.

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15 декабря 2021
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