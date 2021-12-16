Грузовик «СТАРТАП»

До 2017 года (первый владелец ЗАО) кривая плавно и прогнозируемо поднимается вверх, достигая 165 000 км. Примерно по 33 000 км за год. Для развозок по городу это немного. Но примем цифры за реальные. А вот со сменой собственника грузовик, похоже, стоял у забора. За четыре года он прошел всего 38 000 км, или менее 10 тысяч километров в год. Это мало даже для бабушки, которая возит внуков в детский сад. Стоит ли после этого доверять пробегам, которые отображены в картах диагностики за 2017 / 2019 / 2021 годы, — 170 125 / 187 242 / 194 412 км соответственно. При этом в отчете фигурируют штрафы за превышение скорости. Странно все это. Машина ездит мало, но если уж покидает парк, то несется во весь опор! В общем, низ рынка разочаровал. Да, цена на машины привлекательная, пробеги относительно небольшие (в большинстве своем после корректировок), но история машин — «мутная».

Нечестный середняк

Поищем рабочую лошадку в средней ценовой категории. Вот, к примеру, неплохой вариант — 2014 год выпуска, изотермический фургон с холодильной установкой, пробег 193 000 км, ПТС оригинал, ограничений и обременений нет. Уже хорошо! Идем дальше. Два собственника — первый ООО (с 2014 по 2020 год), второй — частник с 2020 по настоящее время. Казалось бы — вот она, машина мечты!

Не будем спешить. Отчет «Автотеки» дает нам массу интересной информации. Так, если посмотреть на график пробега, то возникает вопрос — почему с 2014 по середину 2019 года машина прошла всего 25 000 км!!! Зато потом, буквально за неполный год, показания одометра взлетели до 137 000 км.