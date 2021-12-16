Грузовик «СТАРТАП»

Реалии дня сегодняшнего показали — потерять работу можно очень просто, найти достойную ей альтернативу сложнее, а начать свое дело может оказаться вполне перспективным мероприятием. Так как все привыкли сидеть на «удаленке» и пользоваться услугами доставки, то хорошим вариантом станет бизнес на перевозках. Подряды на доставку грузов можно брать как у многочисленных интернет-магазинов, с которыми нужно заключить прямые договора, так и принимать заказы, которые «раздают» за определенные проценты «агрегаторы» от частных лиц и различных организаций. Спору нет — конкуренция в данном сегменте сегодня высокая. Но если не сидеть в ожидании «жирного» заказа, а крутиться, забирая все, что идет в руки, то хватит и на хлеб, и на масло, и, возможно, на икру.
Главное — это приобрести «живую» машину по вменяемой цене. Грузовик должен требовать минимум затрат, а его стоимость — не вынуждать влезать в кредитную кабалу. Чтобы не тратить понапрасну время на бесконечные смотрины, нужно «просеять» рынок объявлений и выбрать самые оптимальные варианты. Сделать это можно с помощью такого инструмента, как онлайн-сервис «Автотека».
Пройдем путь подбора авто для малого бизнеса, а присматривать будем популярный у ИП и самозанятых малотоннажник Hyundai Porter. Юркий, экономичный, достаточно надежный, способный работать с перегрузом(!) грузовичок — приобретение выгодное. Да и продать его, если бизнес не пойдет в гору, будет несложно. Porter — товар ликвидный.
Низ рынка — «мутная» история
Рассматривать претендентов на покупку начнем с низа рынка. Цена, как говорится, решает все…. или не все… или ничего не решает? На площадке Авито (остановились на ней по причине богатого выбора автотехники) нам приглянулась машина 2012 года выпуска с бортовой платформой (+ тент), заявленным пробегом всего 203 344 километра. Он был набран за 9 лет! Это первый тревожный звоночек. Коммерческий транспорт — не персональная легковушка. Грузовик зарабатывает деньги, только когда возит грузы, то есть он должен быть все время в движении.
Продавец оказался немногословен — «мотор в полном порядке, к ходовой вопросов нет, смотрите сами…». Ну что, посмотрим. Покупаем отчет. Залогов нет, ограничений на регистрацию нет, сведений о розыске нет. Информация о ДТП не найдена, как и расчетов страховых выплат. Два владельца по ПТС (оригинал!) — первый ЗАО, второй ООО. Казалось бы — вот он пахотный конь — бери и работай.
Но посмотрим на график пробега машины.
До 2017 года (первый владелец ЗАО) кривая плавно и прогнозируемо поднимается вверх, достигая 165 000 км. Примерно по 33 000 км за год. Для развозок по городу это немного. Но примем цифры за реальные. А вот со сменой собственника грузовик, похоже, стоял у забора. За четыре года он прошел всего 38 000 км, или менее 10 тысяч километров в год. Это мало даже для бабушки, которая возит внуков в детский сад. Стоит ли после этого доверять пробегам, которые отображены в картах диагностики за 2017 / 2019 / 2021 годы, — 170 125 / 187 242 / 194 412 км соответственно. При этом в отчете фигурируют штрафы за превышение скорости. Странно все это. Машина ездит мало, но если уж покидает парк, то несется во весь опор! В общем, низ рынка разочаровал. Да, цена на машины привлекательная, пробеги относительно небольшие (в большинстве своем после корректировок), но история машин — «мутная».
Нечестный середняк
Поищем рабочую лошадку в средней ценовой категории. Вот, к примеру, неплохой вариант — 2014 год выпуска, изотермический фургон с холодильной установкой, пробег 193 000 км, ПТС оригинал, ограничений и обременений нет. Уже хорошо! Идем дальше. Два собственника — первый ООО (с 2014 по 2020 год), второй — частник с 2020 по настоящее время. Казалось бы — вот она, машина мечты!
Не будем спешить. Отчет «Автотеки» дает нам массу интересной информации. Так, если посмотреть на график пробега, то возникает вопрос — почему с 2014 по середину 2019 года машина прошла всего 25 000 км!!! Зато потом, буквально за неполный год, показания одометра взлетели до 137 000 км.
Кстати, именно так и должен работать коммерческий транспорт, который приносит своему владельцу прибыль. И все бы ничего, но зачем частник в течение последнего года дважды(!) скручивал пробег грузовика. Первый раз с 194 до 143 и второй с 224 до 193 тыс. км. Какой реальный пробег у этой машины? А стоит ли разгадывать этот ребус? Не лучше ли посмотреть что-то из машин, продаваемых по верху рынка?
Скупые тут не ходят
Итак, по низу рынка и в «золотой» середине, увы, рассмотренные нами варианты Hyundai Porter оказались неинтересными. А если затянуть пояс и принять в фокус внимания «свежие» автомобили, от первого владельца, с небольшим пробегом? Гулять так гулять — смотрим рефрижератор 2019 года выпуска с пробегом всего-навсего 26 500 км от первого владельца. Частник (физлицо) просил за грузовик 2 550 000 рублей и готов был «подвинуться» по цене. Покупаем отчет. В нем все «зеленое» — вопросов как бы и нет… если бы не одно НО. По документам машина 2019 года выпуска, а зарегистрирована на владельца в феврале 2021 г. Сейчас машины разлетаются как горячие пирожки! Дефицит! Дилеры сошли с ума со своими накрутками…. А тут такая ситуация…. Вторая ложка дегтя — почему владелец продает машину спустя всего 9 месяцев владения? Не пошел бизнес? Изменились семейные обстоятельства?
Итак, неужели из того, что сегодня есть на рынке, самый дорогой вариант грузовика является самым лучшим? С одной стороны — да, машину можно сразу ставить на линию и «отбивать» затраченные на ее покупку деньги. С другой — где взять эти самые 2,5 миллиона стартового капитала? Влезать в кредит? Рискованно, но… если полная диагностика автомобиля в профильном сервисном центре покажет, что с ним полный порядок, то можно и рискнуть. Hyundai Porter, особенно с изотермическим кузовом и холодильным оборудованием (рефрижератор), — товар ликвидный. Не пойдет бизнес в гору — выставляйте авто на продажу. Долго не задержится. На рынке дефицит…. Через полгода, может, еще и выиграете на продаже машины!
Фото: онлайн-сервис «Автотека»