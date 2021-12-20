Тягач по низу рынка

Чем больше груза машина перевезет за один рейс — тем большую прибыль получит ее владелец. Если сравнивать грузовик–одиночку и автопоезд, то по приносимому доходу последний будет предпочтительнее. Кроме того, парк, на балансе которого стоят автопоезда, может успешно работать в разных сферах перевозок. Цепляем к тягачу бортовой полуприцеп и доставляем строительные материалы. Меняем его на рефрижератор и везем медикаменты, продукты питания. А если выбираем шторный полуприцеп, то получаем универсальный инструмент для транспортировки широкого спектра грузов. То есть, меняя «телегу», можно выполнить множество самых разных транспортных задач.

Всему голова

Для того чтобы «таскать» полуприцепы, необходимы седельные тягачи — надежные, экономичные, недорогие в обслуживании и ремонте. Вот их мы и будем искать на вторичном рынке. Какого бренда машины будем рассматривать? Однозначно это будут представители «Большой европейской семерки»: MAN, Mercedes-Benz, IVECO, Scania, Volvo, Renault, DAF. Именно машины этих брендов, в большинстве своем, стоят на балансе транспортных компаний, работающих в сфере междугородних и международных (длинное плечо) перевозок грузов.

Кого из них предпочесть? Возьмем, пожалуй, Volvo. Шведские грузовики доказали свою высокую надежность в российских условиях эксплуатации. Но главное, многочисленные мультибрендовые СТО охотно берут шведов в работу. То есть, при возникновении необходимости, отремонтировать или обслужить грузовик можно практически в любой точке России, где проходят транспортные артерии. На какой модели остановим внимание? FH — то что нужно!

Наша цель — купить машину не старше 10 лет с пробегом не более 1,5 миллиона километров. Это вполне реально, так как в среднем седельные тягачи, работающие на длинном плече, проходят за год 100–150 тыс. км. И самое главное, наша задача — максимально сократить расходы и найти «живой» грузовик по низу рынка. Также отметим, что мы изначально рассматриваем технику, которая не имеет никаких ограничений в виде залогов, арестов и т. д. Если в отчете «Автотеки» будет фигурировать соответствующее предупреждение — машина не рассматривается.