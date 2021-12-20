Тягач по низу рынка

Чем больше груза машина перевезет за один рейс — тем большую прибыль получит ее владелец. Если сравнивать грузовик–одиночку и автопоезд, то по приносимому доходу последний будет предпочтительнее. Кроме того, парк, на балансе которого стоят автопоезда, может успешно работать в разных сферах перевозок. Цепляем к тягачу бортовой полуприцеп и доставляем строительные материалы. Меняем его на рефрижератор и везем медикаменты, продукты питания. А если выбираем шторный полуприцеп, то получаем универсальный инструмент для транспортировки широкого спектра грузов. То есть, меняя «телегу», можно выполнить множество самых разных транспортных задач.
Всему голова
Для того чтобы «таскать» полуприцепы, необходимы седельные тягачи — надежные, экономичные, недорогие в обслуживании и ремонте. Вот их мы и будем искать на вторичном рынке. Какого бренда машины будем рассматривать? Однозначно это будут представители «Большой европейской семерки»: MAN, Mercedes-Benz, IVECO, Scania, Volvo, Renault, DAF. Именно машины этих брендов, в большинстве своем, стоят на балансе транспортных компаний, работающих в сфере междугородних и международных (длинное плечо) перевозок грузов.
Кого из них предпочесть? Возьмем, пожалуй, Volvo. Шведские грузовики доказали свою высокую надежность в российских условиях эксплуатации. Но главное, многочисленные мультибрендовые СТО охотно берут шведов в работу. То есть, при возникновении необходимости, отремонтировать или обслужить грузовик можно практически в любой точке России, где проходят транспортные артерии. На какой модели остановим внимание? FH — то что нужно!
Наша цель — купить машину не старше 10 лет с пробегом не более 1,5 миллиона километров. Это вполне реально, так как в среднем седельные тягачи, работающие на длинном плече, проходят за год 100–150 тыс. км. И самое главное, наша задача — максимально сократить расходы и найти «живой» грузовик по низу рынка. Также отметим, что мы изначально рассматриваем технику, которая не имеет никаких ограничений в виде залогов, арестов и т. д. Если в отчете «Автотеки» будет фигурировать соответствующее предупреждение — машина не рассматривается.
От «физика» с гарантией
Как вам такое объявление — «Седельный тягач VOLVO FH (4X2), в хорошем техническом состоянии, реальный пробег 670 490 км (подтвержден диагностикой двигателя). Любые проверки! Тягач работал в сцепке со шторным полуприцепом. Цена — 2 990 000 рублей. Заманчиво? Прибавим сюда исправный 'сухой фен», который согреет в морозы при длительной стоянке с неработающим двигателем, кабину с двумя спальными местами. Ну что, запрягаем коня в упряжку?
Сперва посмотрим отчет по «Автотеке». А в нем, как оказалось, есть много информации, которую продавец от нас скрыл. Начнем с владельцев — их три, все вписаны в ПТС, все трое физлица. Последний владел машиной более пяти лет. Те, кто берет машину не на ИП, а на фирму (ООО и т. д.), уже в проигрыше, так как не смогут принять к вычету НДС. Ипэшники редко работают по общей системе налогообложения. Помните об этом.
Идем дальше по отчету и видим три ДТП — два в 2015-м и одно в самом начале 2021 года. Все бывает. Тем более что аварии, по всей видимости, не носили серьезного характера. Теперь смотрим информацию о пройденных техосмотрах. Что это — при занесении информации в карту от ноября 2017 года эксперт зафиксировал пробег 900 000 км. Это явно больше озвученных в объявлении 670 490 км. Посмотрим график изменения пробега. А вот и момент истины! Пробег скручивался трижды на весьма большие значения в 2018 и 2020 годах. На одометре должно быть под два миллиона километров. Даже если мотор грузовика был капитально отремонтирован или вместо родного ДВС стоит «контрактный», этот тягач бизнес не потянет.
Честный пробег — такое бывает?
Смотрим другое объявление. Седельный тягач VOLVO FH (4X2) 2013 года выпуска с пробегом 1 400 000 километров выставлен на площадке одного из крупных продавцов б/у техники за 3 600 000 рублей. Цена указана с НДС, который можно принять в зачет, если вы ставите машину на баланс компании, а не оформляете на частное лицо. В описании сказано — «Техника полностью обслужена и готова к рейсу, двигатель „сухой“, без потеков масла, не дымит, все „расходники“ поменяны, VIN-номер читаемый. Тягач работал со шторным полуприцепом». Информации немного, но мы-то имеем возможность заглянуть в историю грузовика. Что там у нас в отчете? Два владельца — оба юридические лица. Упоминается договор лизинга. Перед нами машина, которую имеет смысл рассмотреть подробнее!
Что там по ДТП? Девять аварий за весь период владения. Немало. У опытного водителя инцидентов было бы гораздо меньше. Не исключено, что на машине работали «вахтовики». Это не очень хорошо. Присутствуют и расчеты стоимости ремонта, где фигурируют суммы 500–750 тыс. руб. По всей видимости, тягач ремонтировали по страховке, на приличных СТО с применением оригинальных деталей. Это добрый знак.
А что с пробегом? Посмотрим данные, заносимые в карточки при проведении технического осмотра машины с 2013 по 2021 год. Их мы находим в отчете «Автотеки». За первые 4 года тягач прошел почти 900 000 км! Вот это по-настоящему интенсивная эксплуатация — как говорится, «и в хвост и в гриву». Не удивительно, что первый владелец, «выжав» из машины максимум, продал грузовик ( 2018 год). Новый владелец примерно полгода ремонтировал тягач — иначе как объяснить тот факт, что пробег остался неизменным, а затем выпустил его на линию, где тот и прошел еще полмиллиона.
Какие делаем выводы? К машине однозначно нужно присмотреться, провести ее полную диагностику, торговаться. Вносим ее в список претендентов на покупку. Как минимум на ней можно еще отработать полмиллиона километров. Да, затраты на ремонт будут немалыми, но и цена тягача относительно невысока. В общем — берем этот VOLVO FH «на карандаш».
Лучшее — враг хорошего
А если добавить еще примерно 600 000 рублей (именно такая разница в цене между первыми двумя машинам) и просмотреть -– что нам предложит рынок за четыре с лишним миллиона? Пожалуй, примем во внимание вот это объявление — VOLVO FH 2013 года выпуска. Пробег по одометру 1 268 901 км. По заверениям продавца, машина в отличном состоянии (для своего года), дополнительных вложений не требует. Можно сразу в рейс! Цена 4 300 000 ₽ Предлагается помощь в оформлении финансирования сделки. Словом, классический набор услуг от грузового мультибрендового автосалона.
А что нам говорит отчет? Два владельца — физическое (время владения 5 лет) и юридическое лицо (время владения 3 года). Обычно «физики» покупают машины у «юриков». Ну ладно, богатый индивидуальный предприниматель может иметь средства и на покупку нового тягача. В этом нет ничего странного. Аварии — 9 эпизодов. Куда же без них. В списке ДТП много наездов на препятствия с незначительными повреждениями. Это тоже норма.
А что с пробегом? А он, как показал отчет «Автотеки», — скручен! Правда, всего один раз и не более чем на 300 000 км. Прибавим «потерянные» километры к задекларированному продавцом пробегу по одометру 1 268 901 км и получим практически те самые «не более полутора миллионов километров», которые у нас фигурировали в задании поиска. Следовательно — машину смотрим, диагностируем, торгуемся и если ее состояние действительно окажется приличным — вносим в список претендентов на покупку.
Подводим итоги
Можно ли найти седельный тягач по низу рынка за вменяемые деньги в нормальном техническом состоянии? Да. Можно. Но чтобы достичь цели с минимальными потерями времени, нужно использовать проверенный инструмент проверки автомобилей. «Автотека» — доказала свою эффективность на практике и ей можно доверять.
Но помните, что даже если в объявлении подобранного с помощью «Автотеки» автомобиля будет указано — «можно сразу в рейс», не стоит этому верить. Машины в идеале — это с конвейера и на заводской гарантии. Мы говорим о вторичном рынке. Поэтому всегда закладывайте в дополнительные расходы сумму 200 тыс. руб. На эти деньги как минимум обновите шины, аккумуляторы, проведете техническое обслуживание грузовика.